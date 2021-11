Lugo, addio al giornalista e scrittore Angelo Pergolini

Angelo Pergolini, lughese di nascita e di vita degli anni giovanili, poi milanese per professione, ci ha lasciati. Aveva 69 anni, lascia la moglie e un figlio.

A Lugo ha frequentato il Liceo scientifico per poi laurearsi in Filosofia a Bologna. Quindi il grande salto a Milano dove ha esercitato la professione di giornalista. Ha collaborato con “Il Manifesto”, “Ansa”, “Espansione”, “Focus” e “Panorama”, di cui è stato per molti anni inviato speciale di economia e finanza. Nel 1997 aveva scritto, assieme al collega Maurizio Tortorella, il libro “L’ultimo dei Gucci. Splendori e miserie di una grande famiglia fiorentina” che ebbe notevole successo. A Lugo ha lasciato un vivido ricordo in tanti che, come lui, frequentarono Gioventù Studentesca alla fine degli anni ’60, periodo di grande fermento culturale, sociale e religioso.