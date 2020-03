Otto anni senza Lucio Dalla: ecco la biografia di Coccoluto

RIMINI. 1° marzo 2012: otto anni fa moriva Lucio Dalla. Lo celebra, ora, il volume Lucio Dalla. La vita, le canzoni, le passioni di Salvatore Coccoluto, scrittore, saggista e critico musicale (Diarkos editore, pp. 228, euro 15). Dalla era un antropologo che viveva in mezzo alla gente, la osservava e poi la raccontava nelle sue canzoni. Il libro conduce il lettore in esplorazione dentro il mondo sfaccettato del cantautore bolognese, così legato alla Romagna da scegliere di ormeggiare qui la sua imbarcazione Brilla & Billy, uno yacht in legno di 23 metri inaugurato a Rimini nel 2003. A bordo c’era pure uno studio di registrazione dove Lucio compose brani quali Tosca, Amore disperato o Angoli nel cielo. Sul Corriere Romagna di oggi, 1 marzo, un estratto del libro, ritratto inedito e intimo di un musicista che ha segnato la storia della canzone italiana.