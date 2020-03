Luciano Navacchia alla galleria Da Vinci di Cesenatico

CESENATICO. Sarà allestita dal 7 marzo al 13 aprile presso la Galleria Comunale d’Arte “Leonardo da Vinci” di Cesenatico la mostra “Dall’antico all’attualità. Donne remote e presenti” con opere del noto pittore e scultore cesenate Luciano Navacchia. In esposizione figurano oltre venti sculture, anche di grandi dimensioni, alcune delle quali mai prima esposte in pubblico. Si tratta di opere realizzate dall’artista attraverso speciali procedure di assemblaggio di materiali metallici sapientemente lavorati e decorati.

Luciano Navacchia è nato nel 1946 a Cesena, dove attualmente vive ed opera. Attivo come pittore a partire dalla fine degli anni ’60 nel fervido ambiente artistico cesenate, Navacchia ha maturato un suo personale linguaggio espressivo nell’ambito della nuova figurazione italiana. Da sempre interessato alle più diverse tecniche artistiche, dal 2010 si è dedicato con continuità alla scultura, traducendo plasticamente la figura femminile con materiali di riuso ed originali soluzioni tecniche. Al notevole successo attribuito alla produzione scultorea ha fatto riscontro una fitta serie di esposizioni sia personali che collettive in Italia e all’estero. Di recente mostre antologiche sono state dedicate all’artista in ambito romagnolo, dai Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Lugo, Bertinoro, Castel Bolognese, Forlì, Bertinoro.