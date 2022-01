Lovesick Duo al San Marino Cafè di Casalborsetti

Un sorriso naturale stampato sul volto e un ingresso sul palco con il ‘piede giusto’ sono solo alcune delle caratteristiche che si notano dei Lovesick Duo non appena danno inizio ai loro live show.Questo consolidato duo, con alle spalle una nutrita discografia, ha dimostrato di avere le idee ben chiare e in questi anni di pandemia Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi non si sono seduti ad aspettare ma – al contrario – hanno progettato, tanto che solo in questo ultimo anno ha visto la pubblicazione dell’album di inediti ‘All Over Again’, realizzato in formato CD e vinile e di ‘A Country Music Adventure’ un libro-fumetto con allegato CD che ripercorre il periodo d’oro della country music attraverso riletture di alcuni classici dei pionieri del genere che li hanno ispirati, oltre ad un singolo 45 giri con due brani natalizi ‘I Don’t Want You To Leave / More Than Just One Kiss’.

Anche grazie a ciò continuano ad ottenere consensi unanimi da parte del loro pubblico; un affetto e un calore che si concretizza pienamente nella dimensione live segnando il sold out in ogni tappa del recente tour che negli ultimi giorni ha toccato i club di grandi città come Roma, Milano, Treviso e Bologna premiando il duo con il tutto esaurito, preannunciato grazie alla vendita dei Ticket online e dei biglietti all’ingresso – con il supporto di A-Z Press per l’ufficio stampa e coordinamento e dell’agenzia Barley Arts per l’attività di booking. La loro formula musicale, derivata dalla country music che si snoda anche attraverso influenze di un poderoso rock’n’roll e western swing, piace davvero a tutti e ad un pubblico di tutte le età, mettendo all’ombra del divertimento del duo stesso e del pubblico presente, la preparazione tecnico-strumentale ottimamente metabolizzata che consente loro di affrontare anche le dinamiche più difficili, così da far prevalere il loro spirito divulgativo su tutto.

Basta lasciar parlare le firme che contano, come Mescalina che definisce il loro nuovo album come “uno degli album più belli e divertenti ascoltati quest’anno”, il critico musicale Pierangelo Valenti si esprime dicendo “alcune versioni del Lovesick Duo sono anche meglio degli originali”, Red Ronnie, storico conduttore e divulgatore musicale li definisce come “unostrepitoso duo”, o ancora il sito themillenial.it scrive “I Lovesick Duo danno una grande lezione ai millennials!”. I loro brani da circa dodici mesi sono in rotazione radiofonica in Italia, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Stati Uniti e Brasile, accrescendo la loro popolarità nel mondo attraverso il web, grazie alla loro forte presenza sui social media, tanto da aver destato l’interesse della produzione televisiva del film su Francesco Totti ‘Speravo de morì prima’ in onda su Sky – recentemente pubblicato in formato dvd – e in ‘Lamborghini’, prossimamente in uscita nei cinema. Il duo si esibirà in Romagna il prossimo 29 gennaio al San Marino Cafè di Casalborsetti.