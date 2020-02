Lopez e Solenghi, che show al Masini di Faenza

FAENZA. Al teatro Masini di Faenza si alza il sipario, dal 18 al 20 febbraio (ore 21), sul Massimo Lopez e Tullio Solenghi show, uno spettacolo di grande successo in cui i due attori sono accompagnati dalla musica dal vivo della Jazz Company di Gabriele Comeglio. Il 19 (ore 18) gli artisti incontrano il pubblico nel foyer. Dopo due stagioni in cui si sono superate le 200 repliche, Lopez e Solenghi si avviano alla terza con pari passione, mentre l’esperienza professionale ma anche di vita del Trio resta un punto fermo nella carriera dei due artisti, che non mancano mai di ricordare la loro compagna, Anna Marchesini. «Ogni sera crediamo e siamo convinti – commenta infatti Solenghi – di portare in scena anche un po’ di Anna. Dodici anni passati insieme hanno inevitabilmente scolpito un po’ di ognuno di noi negli altri due: per questo, per noi, lo spettacolo è ancora in Trio». Biglietti: 27-12 euro. Info: 0546 21306