Longiano, partiti i lavori in via Belvedere: rimarrà chiusa fino al 2 agosto

Cantieri attivi a Longiano: lavori appena finiti al marciapiede di via IV Novembre, e lavori appena partiti su via Belvedere. Il marciapiede si trova nel centro del paese collinare, la strada invece è quella che unisce il capoluogo di Longiano al fondovalle Rigossa. In entrambi i casi erano opere attese e c’è soddisfazione da parte dei longianesi, anche se adesso si attende con ansia l’apertura del nuovo percorso pedonale in sicurezza e la riapertura della strada di collegamento.

Marciapiede in sicurezza

Qualche anno fa il marciapiede che unisce la zona residenziale di via Conte Guido Rangoni e il centro era collassato a valle, con gravi pericoli per i pedoni. Ora, dopo i lavori durati alcuni mesi, le opere sono terminate. Si tratta della riqualificazione e messa in sicurezza del passaggio pedonale di via IV Novembre che ha comportato una spesa di 120mila euro, tra lavori, Iva e progettazione. I lavori erano stati aggiudicati dall’impresa Pozzi Raffaele srl di Rimini e poi subappaltati alla ditta Isofond srl di Forlì. Per il momento l’accesso al marciapiede è ancora chiuso, in attesa degli ultimi adempimenti burocratici, ma è attesa l’apertura e inaugurazione per i prossimi giorni.

Iniziati i lavori alla via Belvedere