Nuovo ufficio turistico a Longiano capoluogo al via da questa mattina. Due ragazze giovani residenti a Longiano e Cesena saranno le punte di diamante della società che si è aggiudicata il particolare servizio. Sebbene la sede legale sia a Cagliari, la società gestisce vari info point in più parti della Penisola.

A fine anno scorso 2024 era scaduto l’affidamento del servizio di informazione e accoglienza turistica. Nei giorni scorsi c’è stata la gara di aggiudicazione e la Vaalch srl, con sede a Cagliari, si è aggiudicata il servizio offrendo il prezzo più basso, in base al bando e all’iter curato dall’ufficio cultura del Comune di Longiano. C’era quindi un poco di curiosità nello scoprire i volti che saranno i riferimenti in loco per turisti e attività economiche e che tipo di servizio verrà fornito. Questa mattina la giunta comunale di Longiano ha incontrato uno dei titolari e le due ragazze che faranno presenza fisica nell’ufficio. Vaalch Srl gestirà l’ufficio turistico fino al 28 febbraio 2027.