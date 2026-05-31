“Siamo Longiano”: la lista correrà alle elezioni

La lista “Siamo Longiano” parte con largo anticipo. A un anno esatto dalle prossime elezioni comunali a Longiano, il primo a scoprire le carte è il gruppo consiliare “Siamo Longiano”, attualmente in minoranza. Nel corso di una cena al ristorante “Il Setaccio di Longiano”, venerdì sera, ha ufficializzato la propria presenza alla prossima tornata elettorale. Presente una ventina di persone, tra cui la parlamentare di Forza Italia Rosaria Tassinari, il consigliere regionale Luca Pestelli (Fdi), il sindaco di Sarsina Enrico Cangini, il consigliere comunale (FdI) a Cesena e in Provincia Enrico Castagnoli, i consiglieri comunali di Savignano Lorenzo Sarti e Gabriele Bellanti (gruppo “Savignano Futura”) e Odo Rocchi, vicepresidente delle Acli Forlì-Cesena e già sindaco di Roncofreddo. Arrivato in diretta anche un saluto telefonico da Jacopo Morrone: «Il sostegno della Lega c’è – ha detto – e anche la disponibilità a mettere a frutto i collegamenti con Roma per far rinascere i comuni collinari».

«Come nel 2022, quando, per 125 voti di scarto e un’astensione di quasi il 50 per cento, non siamo riusciti a portare il cambiamento a Longiano – dicono i consiglieri comunali Matteo Venturi, Lorenzo Spada, Patrizia Ronchi, Stefano Montani e Giuseppe “Peppe” Lucio, assieme a Gianfranco Gori, nella squadra anche se non siede più in Consiglio comunale – ci riproveremo nel 2027 con la nostra lista civica “Siamo Longiano”. Noi siamo già i componenti di una metà di quella che sarà la prossima una lista e già da ora diciamo che siamo pronti ad amministrare Longiano nel migliore dei modi – hanno detto – con competenza, passione e generosità, maturate in anni di attenta attività in Comune e in Unione Rubicone e Mare. Non rappresentiamo partiti o gruppi di interesse. Il nostro obiettivo sarà fare esclusivamente il bene dei longianesi, senza favoritismi. Longiano ha bisogno di una visione politica nuova e lungimirante, che non guardi ai fasti di un passato che non c’è più e che non sia frenata da giustificazioni tecniche e burocratiche».

«Due le bussole che muovono il nostro operato – ha aggiunto l’attuale capogruppo consiliare di “Siamo Longiano”, Matteo Venturi che venerdì compiva 41 anni – la massima trasparenza e la partecipazione dei cittadini nelle decisioni, due aspetti che in questi anni sono stati solo di facciata».