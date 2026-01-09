“Sei un maiale se...” via alla festa di Longiano per un lungo e gustoso week-end

“Sei un maiale se...”: dopo il successo delle tombole natalizie, è il momento della festa all’insegna delle carni suine, con alcune novità. La Pro loco aps di Longiano dopo aver accolto tanta gente nel maxi tendone riscaldato in piazza San Girolamo, è pronta a dare vita alla terza edizione della “Festa del maiale”, arricchita da un mercatino di hobbystica e gastronomia di tipo differente. Ma il rifornimento di circa una tonnellata e mezzo di carni suine fa ben capire quale resta il fulcro dell’evento.