“Sei un maiale se...” via alla festa di Longiano per un lungo e gustoso week-end

“Sei un maiale se...”: dopo il successo delle tombole natalizie, è il momento della festa all’insegna delle carni suine, con alcune novità. La Pro loco aps di Longiano dopo aver accolto tanta gente nel maxi tendone riscaldato in piazza San Girolamo, è pronta a dare vita alla terza edizione della “Festa del maiale”, arricchita da un mercatino di hobbystica e gastronomia di tipo differente. Ma il rifornimento di circa una tonnellata e mezzo di carni suine fa ben capire quale resta il fulcro dell’evento.

Terza sagra con novità

Da oggi a domenica a Longiano capoluogo, largo alle tradizioni contadine di un tempo legate alla lavorazione delle carni suine con “Sei un maiale se..” parafrasando il nome in voga nei gruppi social. Oggi si inizia dalle 19, con l’apertura dello stand e del banco macelleria per acquistare e degustare carni. Domani funziona dalle 14 il banco macelleria e apre il mercato, con stand e cena dalle 19. Infine domenica apertura tutto il giorno (dalle 9 alle 18). Tra le novità il debutto del mercatino di hobbistica e gastronomia. Come specialità anche “empanadas” (un piatto tipico di fagottini ripieni di carne tipici della cucina argentina, ndr), “taralli pugliesi” (snack salati e croccanti), mieli e vini locali. Poi un mare di carne di maiale, tra cui 350 chili di salsiccia, 260 chili di salame, 100 chili di cotechino, 80 chili di coppa di testa, 700 chili lardo di ciccioli e altro. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 348.9709536 oppure il 345.6172876.

Pro loco aps al lavoro