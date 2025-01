“Sei un maiale se...” a Longiano una tre giorni con ciccioli speciali

“Sei un maiale se...”: dopo il successo delle tombole, la rinata Pro loco di Longiano continua a proporre senza sosta nuovi eventi. Nella piazza San Girolamo, nei giorni scorsi, il sodalizio ha accolto tanta gente nel maxi tendone riscaldato.

Ora è il momento del ritorno alla festa del maiale, dopo che da alcuni anni non si teneva più. Si svolgerà dal 10 al 12 gennaio e avrà una versione più giovanile rispetto a quelle tradizionali che si tengono in zona. All’iniziativa è stato dato il nome “Sei un maiale se...”, parafrasando i gruppi social.

«Saranno tre giornate all’insegna della tradizione romagnola - afferma Luca Bentivegni, presidente Pro loco - Si potrà degustare la nostra carne fresca appena lavorata e assistere alla preparazione degli insaccati, dei ciccioli e di altro. Chi verrà da noi potrà scegliere se fare compere, semplicemente ammirare la lavorazione della carne oppure mangiarla appena cotta e servita sul posto.

Si inizia questo venerdì, dalle 19, con l’apertura dello stand; sabato partenza anticipata alle 15; domenica appuntamento tutto il giorno, dalle 9 alle 18.

Mentre le carni sono lavorate sul momento, abbiamo già preparato varie decine di chilogrammi di grasso di maiale da cuocere per poi ottenere i tocchetti da strizzare al torchio per estrarne la migliore parte del cicciolo, un prodotto finito sottile e croccante. Ricordo che i nostri ciccioli fatti con questo procedimento particolare sono quelli che l’anno scorso hanno vinto alla cicciolata di Montiano, che vedeva in gara varie Pro loco».

Per informazioni, telefonare ai numeri 348 9709536 e 345 6172876.