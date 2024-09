Premio al valore artigiano e alla lunga militanza sul mercato grazie anche al ricambio generazionale avvenuto in maniera naturale. Lo ha consegnato Confartigianato territoriale all’impresa associata Società Muratori longianese sas con sede a Longiano e al titolare Sauro Antolini.

“La ditta – ha rievocato Antolini – fu fondata nel 1984 da un gruppo di soci che poi nel tempo sono usciti dall’azienda nella quale sono titolare affiancato da mio figlio Simone, oggi trentacinquenne, da vent’anni. Il periodo più florido della storia aziendale è stato negli anni ‘90 quando c’era talmente tanto lavoro che siamo arrivati ad avere una decina di dipendenti, mentre oggi sono tre, oltre a me e mio figlio. Oggi il lavoro non manca ma tutto è cambiato, ci sono più adempimenti burocratici e difficoltà nel reperimento della manodopera. Il contesto in cui si svolge l’attività è peggiorato e il fare impresa ne risente. Perlopiù lavoriamo nelle ristrutturazioni con un bacino di clientela romagnolo. Ci sorregge la passione e l’amore per il lavoro, che è stato sempre la molla positiva di questi quarant’anni di attività”.

Alla premiazione era presente il sindaco di Longiano Mauro Graziano che ha elogiato l’impresa per la lunga e apprezzata storia d’impresa nel territorio comunale, di cui costituisce un vanto. “Società muratori longianese è un esempio positivo di lunga permanenza sul mercato e di non scontato di passaggio generazionale da padre in figlio - ha rimarcato Fabiana Paolucci, responsabile di Confartigianato territoriale - di un mestiere faticoso svolto con passione ed entusiasmo e capacità di innovarsi per stare al passo con i tempi producendo valore artigiano”.