Furto di luci alla pizzeria: i titolari del “Civico 9” rispondono con eleganza. A Budrio, da quattro anni, funziona un esercizio artigianale che sforna pizza, pane e specialità pugliesi, in via Carducci 9, nella zona delle scuole. È gestito da Flavio Urso e Massimo Mariani, che effettuano anche consegne a domicilio. Davanti al locale, in una minuscola aiuola attorno al tronco di un albero, avevano posizionato un filo di luci. Da qualche giorno non ci sono più: un ladro le ha portate via di notte.

«A coloro che hanno gratuitamente, silenziosamente e di nascosto alla notte, preso le nostre piccole luci colorate che illuminavano la nostra piccola aiuola - affermano i derubati, postando anche un messaggio sui social - consigliamo di tenerle pulite e di farne un buon uso affinché il gesto abbia un senso. Perché sappiamo che siete onesti, che vi servono e non lo avete fatto per fare un dispetto, ma non avete avuto il coraggio di chiederle».

Giorgio Magnani