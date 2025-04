Longiano, un nuovo crocifisso per la chiesa di Budrio: venerdì lo svelamento a messa poi la festa

Il parroco don Filippo Cappelli appena insediatosi a Budrio, si era innamorato subito delle grandi vetrate, ma aveva subito fatto notare che mancava un grande crocifisso. Si era interrogato su come provvedere a rimuovere questa nota stonata e poi l’idea di commissionare un nuovo e grande crocifisso allo scultore Roberto Forlivesi di Gambettola. «Quando don Filippo mi ha dato l’incarico – afferma il noto scultore – mi sono messo all’opera. Ci ho impiegato un anno, anche perché in contemporanea seguivo altre opere. Per il crocifisso ho utilizzato del legno di noce nazionale, mentre per la croce del legno di faggio più chiaro. Il Cristo è alto un metro e 90 centimetri con la croce diventa 3 metri per 2. La corona di spine è di rame che con il tempo prenderà un colore simile alla statua. È stata un’opera che mi ha entusiasmato». Anche i parrocchiani di Budrio da alcuni giorni sono in fibrillazione: «Finalmente avremo un grande crocifisso anche nella nostra bella chiesa - dicono – sappiamo che il nostro parroco don Filippo ci teneva e noi più di lui».