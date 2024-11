Longiano, tre amiche appassionate di fantasy romantici si inventano un salotto letterario

“La Corte del Romantasy” ha preso forma a Longiano. Tre 29enni, divoratrici di libri, con una forte passione il genere “fantasy romance”, fatto di tormentate storie d’amore ambientate in luoghi magici, hanno inventato un nuovo salotto letterario. Alla prima uscita che hanno organizzato sono riuscite a coinvolgere ben 50 giovani lettrici e l’intenzione è quella di ritrovarsi periodicamente davanti a tè fumanti e dolcezze.

L’iniziativa è stata svelata nei giorni scorsi al pub “La Falegnameria”. Il nuovo salotto letterario è nato dall’idea di Martina Bolognesi, Giulia Centamore e Chiara Campanini, tre amiche del Cesenate nate nel 1995. Mosse dalla passione per il genere “fantasy romance” (o “romantasy” in gergo social), il mese scorso avevano lanciato il loro progetto sulla loro pagina instagram, dove parlano con un linguaggio che definiscono “gentile stil cortese”, un italiano aulico degno di Bridgerton (la serie tv Usa basata sui romanzi di Julia Quinn ambientati nel mondo dell’alta società londinese). Hanno riscosso subito un alto gradimento.

La scorsa settimana, presso “La Falegnameria”, locale nella parte alta del borgo di Longiano, il loro sogno si è trasformato in realtà. Ben 50 ragazze, di svariate età e provenienti da tutta la Romagna, ma anche da Milano, Reggio Emilia e Bologna, si sono recate alla loro “corte” per scoprire cosa avesse architettato. Davanti a una fumante tazza di tè e alle prelibate dolcezze di “Demetra forno di paese”, appositamente preparate per l’evento, hanno presentato la loro idea, conosciuto le partecipanti, ascoltato le loro opinioni e accolto le già numerose iscrizioni delle nuove “dame di corte”.

Nell’occasione è stato anche già annunciato il secondo incontro. Si terrà, sempre a Longiano, dopo domani e vedrà protagonista una “Corte” in versione magicamente natalizia.

«Le sorprese - affermano le ideatrici Martina, Giulia e Chiara - saranno all’ordine del giorno, ma non vogliamo svelare tutto all’inizio, perché preferiamo mantenere un po’ di alone di mistero e curiosità».

Per prenotare un posto al nostro secondo incontro e per ogni altra informazione, è possibile contattare via Instagram @lacortedelromantasy o via mail lacortedelromantasy@gmail.com.