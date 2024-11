Longiano, travolto ed ucciso sulla via Emilia: l’investitore alla fine si è consegnato

Si è costituito in commissariato a non molta distanza temporale dall’incidente l’autista che ha investito ed ucciso Abdelhadi Oudaha: il 38enne di Budrio di Longiano, morto sul colpo per le lesioni riportate in un investimento mentre pedalava due sere fa sulla via Emilia.

L’autista della vettura non eviterà comunque la denuncia per omissione di soccorso. In una dinamica dell’accaduto che (da come ha raccontato ai primi soccorritori) è stata per lui particolarmente da shock.

Deve aver capito subito dalle lesioni dilanianti patite dalla vittima che per il ciclista non ci sarebbe stato nulla da fare. In auto l’uomo viaggiava con una figlia piccola. E ai primi soccorritori giunti sul posto ha detto che si sarebbe allontanato “per portarla a casa” e non “sottoporla alla visione” di quell’incidente terrificante e alle relative conseguenze .

