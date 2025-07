Ad appena 24 ore di distanza dall’allontanamento coattivo di una dozzina tra camper e auto di nomadi, ne sono già ritornati altrettanti. E la Polizia locale e l’Arma dei carabinieri si sono dovute di nuovo recare nell’area produttiva di Gualdo per far spostare gli accampamenti abusivi.

Anche negli anni scorsi c’erano state sporadiche fermate di carovane di nomadi nella zona produttiva a Gualdo di Longiano. Precisamente, lungo via Bachelet, strada vicina dalla via Emilia ma lontana da occhi indiscreti, in quanto è nascosta dai capannoni e da un filare di pioppi alti che fa da barriera divisoria tra l’area produttiva e la campagna adiacente.

Col caldo di queste settimane è diventata un luogo ombreggiato che piace molto alle colonne di camper, che si fanno beffa dei divieti di sosta.

Quest’anno sono stati molti di più del solito gli accampamenti abusivi e, quando spuntano, dal quartiere allertano il Comune, che mette in moto le forze dell’ordine. Sono state concordate uscite congiunte tra carabinieri e polizia locale, che si recano sul posto per cercare di identificare i nomadi e per farli immediatamente traslocare altrove. Spesso, però, trovano solo donne e bambini, perché gli uomini adulti sono assenti di giorno: staccano l’auto dalle roulotte o salgono con altri nomadi.