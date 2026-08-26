Longiano, tragica caduta dalle scale: muore la titolare del bed and breakfast

È scomparsa per una caduta dalle scale Paola Gobbi. Nota commerciante e titolare di un b&b, 63enne, domenica sera è inciampata e ha battuto la testa. Una tragedia inaspettata che lascia nel dolore il marito Fabrizio Muccioli, i figli Claudia e Luca, i genitori Lidia e Antonio, oltre a zii, nipoti, nuora, genero e altri parenti. Ma sono le intere comunità di Longiano e Roncofreddo a piangerla. Aveva gestito per anni un banco di bigiotteria/articoli da regalo nei mercati ambulanti della zona, poi ha avviato un’attività ricettiva, il resort Villa Paola a Longiano, sul confine con Roncofreddo. È all’interno di questa moderna struttura che è avvenuta la tragedia. Con il marito condivideva la passione della caccia e aveva vinto vari premi. «Ciao Paolina - è il saluto della Federazione italiana della caccia - dirigenti e tesserati si stringono attorno ai tuoi cari, condividendo profondo dolore. Non sono parole di circostanza. Chi l’ha conosciuta ha perso prima di tutto una persona solare, dal sorriso contagioso e dall’energia incontenibile. Faceva tante cose Paola e in tutte metteva lo stesso impegno e passione, che fosse condurre un cane alle finali dei Mondiali o parlare con un cacciatore allo stand in una delle Fiere che ci ospitano. Ma anche nel suo impegno nel Coordinamento delle cacciatrici, da dirigente Fidasc organizzava manifestazioni sul territorio sempre pronta a rimboccarsi le maniche». Domani sera si terrà la recita del rosario nella chiesa di San Biagio di Roncofreddo, mentre il funerale verrà celebrato nella stessa chiesa, giovedì alle 15.30.