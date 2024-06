Longiano, «Sparita la lite tra consiglieri di maggioranza dalla registrazione e dal verbale del Consiglio»

«Dalle registrazioni “sparito” il furioso litigio tra due consiglieri di maggioranza, mentre lo streaming promesso rimane un libro dei sogni». La minoranza denuncia con forza quella che considera una singolare censura nel resoconto ufficiale del Consiglio comunale del 30 aprile scorso e vota contro l’odg di approvazione del verbale della seduta stessa.

«Già due anni fa una mozione della minoranza aveva chiesto la realizzazione della diretta streaming del Consiglio comunale - denuncia il capogruppo di minoranza, Matteo Venturi - Ci risposero che “anche la maggioranza vuole realizzare il servizio: a breve modifiche del regolamento comunale e modalità di gestione servizio” poi il nulla». Adesso un nuovo caso: «Nella trascrizione della penultima seduta consiliare - fa sapere Venturi - è “sparito” il furioso battibecco fra i consiglieri di maggioranza Giuseppe Lucio e Alfiero Pazzaglia per futili motivi (Pazzaglia rimproverò a Lucio di giocherellare con il cellulare anziché seguire il dibattito, ndr). Abbiamo chiesto agli uffici l’audio della seduta e risulta che la registrazione di quel diverbio è stata bloccata dal sindaco. Una censura grave che ci spinge a sollecitare con forza la trasmissione in streaming delle sedute del Consiglio comunale. Sono passati due anni dall’approvazione di una nostra mozione che ne chiedeva l’introduzione e da allora non abbiamo più avuto aggiornamenti. Siamo tra i pochi Comuni del territorio che ancora non trasmette online le sedute del Consiglio. Sarebbe un passo avanti importante nella direzione della trasparenza, dato che l’assemblea, nonostante le nostre rimostranze, viene sempre convocata prima di cena, in un orario che non agevola la partecipazione del pubblico».

Nell’ultimo Consiglio comunale della settimana scorsa il gruppo di minoranza “Siamo Longiano” ha poi votato a favore di una variazione di bilancio che applica i 500.000 euro dell’avanzo di amministrazione. «Trovano finalmente copertura - dice Venturi - alcuni interventi promessi e attesi da tempo dai cittadini. Fra questi ci sono le asfaltature delle via Olmadella e Fontanazze, ormai impercorribile in sicurezza, la riqualificazione della fontana di Budrio come palco per eventi all’aperto, la realizzazione di un dehors per consentire al Kiosko di piazza Tre Martiri di lavorare durante la brutta stagione e la manutenzione straordinaria di alcuni immobili comunali. Ringraziamo l’ufficio Ragioneria per aver sbloccato queste risorse». La minoranza si è invece astenuta a un’altra variazione che aggiunge 94.000 euro alla ciclovia Rigossa. «Non abbiamo ancora visto il progetto definitivo. Sappiamo solo che la Regione aveva promesso al Comune di Longiano di partecipare finanziando l’80% dell’opera, mentre è riuscita a farlo solo al 60%, costringendo l’Amministrazione a impiegare più risorse del previsto»