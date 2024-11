Longiano, sfreccia davanti ai Carabinieri su una moto senza targa: 18enne denunciato

Alcune sere fa una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cesenatico è intervenuta nei pressi dell’area industriale di Longiano, dove era stata segnalata la presenza di numerosi giovani in sella a motocicli, alcuni dei quali effettuavano manovre pericolose per la loro e l’altrui incolumità.

Arrivati sul posto i militari hanno notato sopraggiungere, a forte velocità in sella ad un motociclo privo di targa, un giovane che sfrecciava tra i molti ragazzi presenti. Nonostante l’intimazione dell’alt da parte dei militari, non arrestava la corsa, anzi accelerava ulteriormente, zigzagava pericolosamente tra le auto e tentando di sfuggire al controllo a rischio di provocare un incidente con gli altri veicoli in circolazione. I militari si sono immediatamente posti all’inseguimento e, dopo una fuga durata pochi minuti, sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Accompagnato presso gli uffici della caserma e identificato, il giovane, un 18enne, è stato denunciato per resistenza a P.U. e sanzionato per diverse violazioni al codice della strada, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.