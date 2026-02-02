Longiano, Sergio Broccoli, mezzo secolo di lavori sui tetti: “A 85 anni sono ancora attivo”

«In 50 anni il lavoro della Broccoli Tetti è cambiato molto – afferma Sergio Broccoli che sebbene da tempo in pensione è ancora attivo sui cantieri –. Basti pensare che 50 anni fa si portava tutto sul tetto a spalla. Magari in un condominio si facevano oltre 10 rampe di scale col materiale in mano, con una fatica fisica enorme. Nel 1994 comprai la prima gru per trasportare tutto da fuori. Anche i materiali costruttivi sono cambiati molto. All’inizio, poi, facevamo solo impermeabilizzazioni, mentre oggi l’azienda si occupa della completa copertura del tetto, comprese le grondaie. Il momento più brutto è stato un grave incidente con un nostro camion, ma ho avuto vari periodi belli, tra cui quello in cui mi sono costruito in economia, e quasi tutto da solo, la casa a Montilgallo. E porto nel cuore le tante amicizie allacciate con i clienti nel corso del tempo».