Longiano, Sergio Broccoli, mezzo secolo di lavori sui tetti: “A 85 anni sono ancora attivo”

Longiano
Sergio Broccoli al lavoro su un tetto
Sergio Broccoli al lavoro su un tetto
Sergio Broccoli a con i figli Gianni ed Elisa, la moglie Piera e la nipotina Lucia di 7 anni
Sergio Broccoli a con i figli Gianni ed Elisa, la moglie Piera e la nipotina Lucia di 7 anni

Un’azienda storica di ristrutturazione coperture tetti con sede a Montilgallo taglia il traguardo del mezzo secolo di attività, mentre il suo fondatore compie in questi giorni 85 anni di età.

Mezzo secolo sui tetti

La Broccoli Tetti si occupa di impermeabilizzazioni, isolanti, rifacimento grondaie e tutto per il tetto. È sorta mezzo secolo fa dall’idea del suo fondatore, Sergio Broccoli, nato il 6 febbraio 1941 a Bagnolo di Sogliano, dove la famiglia era dedita all’agricoltura. Nel 1961 lui lasciò il lavoro nei campi e si trasferì a Montilgallo di Longiano. Prima fece il cameriere al mare, a Bellaria, e poi nel 1965 fu assunto come magazziniere e factotum della Società Edilizia Savignano (Ses), dove ha lavorato 11 anni. Nonostante fosse tenuto in gran conto per le sue capacità organizzative, nel 1975 decise di lasciare la Ses per intraprendere l’attività di libero imprenditore e occuparsi solo di tetti. Inizialmente svolgeva questa attività col fratello Enzo, che è poi uscito dall’azienda, mentre sono entrati i figli Gianni e Elisa. In contemporanea, e per 5-6 anni, Sergio è stato anche un valente suonatore di clarinetto e sax dell’orchestra Luigi e Mario Galbucci di Longiano. Una passione di famiglia, visto che il figlio Gianni è un noto cantastorie e suonatore di chitarra o armonica a bocca, per hobby.

Innovazione e brevetti

Negli anni del boom edilizio l’azienda contava fino a 7 dipendenti, mentre ora opera tramite i 3 familiari e il dipendente storico Marcello. «Quest’anno la ditta spegne 50 candeline – sottolineano i titolari – e ci sembra quasi impossibile che la nostra azienda sia cresciuta tanto nel tempo partendo solo da un’idea. Abbiamo fatto anche innovazione depositando un brevetto di nostra invenzione sul fissaggio delle tegole, tramite un insieme di profili che fissati al tetto non forano mai la guaina isolante. Abbiamo lavorato sui tetti dal mare alle cime più alte del nostro Appennino. Ne abbiamo realizzati migliaia negli stabilimenti balneari, dai Lidi ravennati a Riccione, ma anche all’Hotel Paradiso del Monte Fumaiolo, a 1.408 metri d’altezza. Nostri tetti sono su fabbricati di civile abitazione, aziende, chiese, alberghi. Abbiamo lavorato anche alle Isole Tremiti, ai tempi dei Balestra, per fare o ristrutturare i tetti nei loro hotel Eden e Kyrie».

Il ricordo del fondatore

«In 50 anni il lavoro della Broccoli Tetti è cambiato molto – afferma Sergio Broccoli che sebbene da tempo in pensione è ancora attivo sui cantieri –. Basti pensare che 50 anni fa si portava tutto sul tetto a spalla. Magari in un condominio si facevano oltre 10 rampe di scale col materiale in mano, con una fatica fisica enorme. Nel 1994 comprai la prima gru per trasportare tutto da fuori. Anche i materiali costruttivi sono cambiati molto. All’inizio, poi, facevamo solo impermeabilizzazioni, mentre oggi l’azienda si occupa della completa copertura del tetto, comprese le grondaie. Il momento più brutto è stato un grave incidente con un nostro camion, ma ho avuto vari periodi belli, tra cui quello in cui mi sono costruito in economia, e quasi tutto da solo, la casa a Montilgallo. E porto nel cuore le tante amicizie allacciate con i clienti nel corso del tempo».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui