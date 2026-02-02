Longiano, Sergio Broccoli, mezzo secolo di lavori sui tetti: “A 85 anni sono ancora attivo”

La Broccoli Tetti si occupa di impermeabilizzazioni, isolanti, rifacimento grondaie e tutto per il tetto. È sorta mezzo secolo fa dall’idea del suo fondatore, Sergio Broccoli, nato il 6 febbraio 1941 a Bagnolo di Sogliano, dove la famiglia era dedita all’agricoltura. Nel 1961 lui lasciò il lavoro nei campi e si trasferì a Montilgallo di Longiano. Prima fece il cameriere al mare, a Bellaria, e poi nel 1965 fu assunto come magazziniere e factotum della Società Edilizia Savignano (Ses), dove ha lavorato 11 anni. Nonostante fosse tenuto in gran conto per le sue capacità organizzative, nel 1975 decise di lasciare la Ses per intraprendere l’attività di libero imprenditore e occuparsi solo di tetti. Inizialmente svolgeva questa attività col fratello Enzo, che è poi uscito dall’azienda, mentre sono entrati i figli Gianni e Elisa. In contemporanea, e per 5-6 anni, Sergio è stato anche un valente suonatore di clarinetto e sax dell’orchestra Luigi e Mario Galbucci di Longiano. Una passione di famiglia, visto che il figlio Gianni è un noto cantastorie e suonatore di chitarra o armonica a bocca, per hobby.