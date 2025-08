Longiano. Scontro mortale al raduno di scooter, un 24enne riminese indagato per omicidio stradale

Per fare chiarezza su cosa è successo la notte del 19 luglio la procura di Forlì ha chiesto una consulenza cinematica. È questo l’ultimo sviluppo giudiziario della vicenda legata alla morte di Manuel Budini, il 16enne di Cesenatico morto lo scorso 22 luglio in seguito alle ferite riportate nello scontro con un’auto durante un raduno di scooteristi nella zona Ponte Ospedaletto a Longiano. Quella notte, quella di sabato 19 luglio, decine di minorenni si erano dati appuntamento sfruttando il passaparola tramite i social, nell’area industriale di Ponte Ospedaletto, una zona chiamata “Misanino” dove da tempo si segnalano corse illegali, anche di auto. La serata di drifting e evoluzioni che doveva essere “dedicata” agli scooter, si è trasformata in tragedia quando due scooter si sono scontrati contro un’auto, una Bmw X1, che inattesa è sbucata all’intersezione con la via Guido Rossa. Nello scontro, violentissimo, è rimasto ferito un 15enne che vive nella zona tra Cesenatico e Cervia, e ha riportato diverse fratture alle gambe e al bacino. Mentre ad avere la peggio è stato il sedicenne Manuel Budini che sarebbe morto tre giorni dopo all’Ospedale Bufalini di Cesena per le conseguenze del trauma cranico subito. Illeso, ma sotto choc, l’automobilista, un ragazzo 24enne riminese, il cui nome è ora finito nel registro degli indagati.