Longiano, sabato 17 maggio un planetario gonfiabile per la Notte Europea dei Musei

Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte Europea dei Musei. L’Italia attraverso il Ministero della Cultura si è sempre attivata per questa iniziativa e anche il polo culturale e museale Fondazione Tito Balestra di Longiano ha sempre aderito con grande slancio.

Dalle ore 21 alle ore 23 apertura straordinaria in serale, con possibilità di visita alle collezioni permanenti e alla straordinaria mostra José Ortega. Disegni per i cicli “Passarono” e “Morte e Nascita degli Innocenti” allestita nella Ex chiesa Madonna di Loreto

Nella suggestiva corte del Castello malatestiano, sede della Fondazione, si terrà l’attesissimo appuntamento con l’osservazione del cielo primaverile, grazie alla collaborazione con l’Associazione Astronomica del Rubicone e l’Associazione Astronomica StarDust. Sarà possibile, attraverso le indicazioni di personale specializzato, osservare e riconoscere le principali costellazioni del periodo, imparando così ad orientarsi sulla volta celeste. Inoltre grazie ai telescopi posizionati in punti strategici sarà possibile osservare da vicino stelle doppie e altri oggetti del profondo cielo.

Per l’occasione l’Associazione StarDust mette a disposizione un planetario gonfiabile, strumento didattico per la proiezione del cielo stellato, che compie quest’anno 100 anni; il 7 maggio del 1925, infatti, al Deutsches Museum di Monaco di Baviera, veniva aperto al pubblico il primo planetario.

In caso di maltempo non sarà possibile allestire le postazioni osservative e il planetario ma sarà comunque possibile incontrarsi nella Sala dell’Arengo per una conferenza tematica dedicata allo spazio.

Ingresso alla Galleria d’Arte e alla mostra biglietto ridotto speciale 3 euro, partecipazione gratuita all’osservazione del cielo e del planetario.

Per informazioni e prenotazioni 0547 665850 oppure via mail a info@fondazionetitobalestra.org