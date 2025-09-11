Longiano, pronto il nuovo asilo nido: permetterà di accogliere fino a 20 bimbi in più

Dopo i lavori milionari, tutto è pronto al nuovo nido comunale. Anche l’incontro preparatorio rivolto ai genitori si è svolto, due giorni fa, dentro la nuova struttura che da lunedì 15 settembre accoglierà 61 bambini. L’inaugurazione ufficiale poi si terrà il 4 ottobre prossimo.

Il nuovo nido

Si è rivelata strategica la scelta del Comune di Longiano di ricostruire il nido “Signori Bimbi”. L’intervento, progettato a tempo di record e poi finanziato con fondi Pnrr per un milione e 172 mila euro, va a potenziare l’offerta educativa del territorio longianese. Prima si è svolta la demolizione della porzione più datata della struttura, seguita dalla ricostruzione di un nuovo ampio corpo di fabbrica, con al centro un salone di 80 metri quadrati, accessibile tramite una zona filtro d’ingresso dotata di aree dedicate a spogliatoio, deposito e ripostiglio. La zona cucina di 40 metri quadrati è pronta per la preparazione dei pasti, completa di dispensa, spogliatoio, servizi. All’interno anche spazi dedicati per il ricevimento dei genitori e attività didattiche. Dal punto di vista impiantistico l’edificio è dotato di soluzioni all’avanguardia per garantire efficienza energetica e sostenibilità, andando a sostituire un immobile a bassa efficienza, con il nuovo corpo di fabbrica conforme agli standard di ecosostenibilità e ventilazione naturale degli ambienti. Appena aggiunti, infine, gli arredi, sia recuperando parte di quelli esistenti e parte acquistati ex novo per oltre 10.000 euro dall’azienda specializzata Habitat Italiana Srl.

Azzerate le liste d’attesa

Ora il nuovo fabbricato a Budrio è pronto, dopo intensi lavori di cantiere, seguiti con assiduità dal sindaco e dalla vice Mauro Graziano e Sara Mosconi, oltre che dal progettista Filippo Barbieri dello Studio associato Barbieri di Cesena, con lavori svolti dall’azienda Mini Costruzioni di Villa Verucchio. La nuova struttura può accogliere fino 70 bambini, 20 in più rispetto alla capienza precedente di 50 posti.

La soddisfazione della giunta