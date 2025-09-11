Longiano, pronto il nuovo asilo nido: permetterà di accogliere fino a 20 bimbi in più

«Abbiamo incontrato i genitori dei bimbi che da lunedì frequenteranno il nuovo nido di Longiano – informa il sindaco Mauro Graziano – la riunione preparatorio si è volta all’interno della struttura che hanno potuto vedere in anteprima. Sono già 61 i bambini iscritti, con 11 che nella vecchia capienza sarebbero rimasti fuori. Poi altre mamme hanno fatto sapere che aggiungeranno i loro pargoli nei prossimi mesi iniziando a lavorare. Siamo felici e orgogliosi di aver realizzato questa struttura. Ci permette di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie del nostro territorio e di azzerare le liste di attesa per un servizio così importante. Un augurio speciale di buon inizio ai nostri piccoli e alle loro famiglie: il nido sarà un luogo di crescita, cura e scoperta, costruito a misura di bambino e di comunità».