Longiano, presepe devastato: per i volontari sono stati i vandali, per l’assessore il vento

Il presepe della Caritas devastato sabato sera. Una delle più belle Natività all’aperto, facente parte del suggestivo percorso “Longiano dei presepi”, è stata sconvolta. Dai vandali per il referente della Caritas e per alcuni residenti, dal vento per l’assessore comunale alla sicurezza.

Sgomento ieri mattina in tutto il paese per la situazione inquietante, con statue a grandezza naturale divelte e danneggiate. Il presepe si trova nell’area verde di via Giannini.

«Sabato sera alle 22,40 mi hanno avvisato che alcune statue erano piegate dal vento - spiega Paolo Seraceni, uno dei referenti della Caritas che ha realizzato la Natività in via Giannini - Visto che ero già passato a controllare alle 18,30 ed era tutto a posto, non avendo soffiato vento forte in quelle 4 ore, ho rimandato il controllo al giorno dopo. Sono andato così domenica mattina a controllare. Sono rimasto di stucco, in quanto non erano danni da vento ma da mani umane e vigliacche. Piegati i ferri e scoperchiate tre statue, lasciato dello sterco di cane sul vestito del re magio che prima era in fondo alla capanna e poi trascinato fuori, mentre indenni sono gli altri due che erano vicini. Una fila di pezzi di tronco sistemati in un certo modo erano stati spostati in avanti di vari metri e collocati in fila ma con un disegno diverso. A un pastorello sono state strappate le braccia. A mio avviso i vandali hanno operato per molto tempo e il risultato triste è stato uno scempio». «Dopo quanto successo - aggiunge Giorgio Buda, direttore del museo dell’Arte sacra - c’è da avere paura anche per gli altri presepi. Chi ha operato aveva una forza notevole, i manichini erano ancorati a terra con del ferro, piegarne e portarne fuori uno dalla capanna non poteva farlo un solo vandalo e non certo dei ragazzini. Non si capisce, inoltre, perché fare tanta fatica per spostare tronchi pesanti e poi ricomporli con un disegno diverso in altra posizione».

Il sindaco di Longiano è stato informato del fattaccio e ha mandato a controllare l’assessore alla sicurezza: «Sono andato a verificare la situazione sul posto - afferma Lorenzo Campana - Da un primo esame per me è stato il vento eccezionale di questi giorni che ha piegato alcune statue. Lunedì mattina coinvolgerò anche la polizia municipale per un sopralluogo più accurato. Al momento è il vento il principale indiziato».