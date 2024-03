Longiano “Plastic free 2024”: il Comune premiato a Milano

Longiano è fra i Comuni a cui è stato assegnato il riconoscimento “Comune Plastic free 2024”. “Plastic Free Onlus”, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha inserito Longiano tra i comuni italiani più virtuosi nel contrasto all’inquinamento da plastica. Sono 111 i Comuni che hanno superato, quest’anno, la valutazione del comitato interno basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività dell’ente e la collaborazione con la onlus. Oggi il riconoscimento è stato consegnato al sindaco di Longiano Mauro Graziano e all’assessore Lorenzo Campana durante una cerimonia ufficiale, presso il teatro Carcano a Milano. In questa edizione in Emilia Romagna insieme a Longiano sono stati individuati i comuni di Alfonsine (Ravenna); Ferrara, Terre del Reno (Ferrara) e Sasso Marconi (Bologna).

“Questo prestigioso riconoscimento costituisce per noi una conferma della bontà delle scelte intraprese dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del contrasto all’inquinamento da plastica e nell’attivazione di buone pratiche per la gestione dei rifiuti - spiegano il sindaco Mauro Graziano e l’assessore Lorenzo Campana - desideriamo una Longiano sempre più bella e pulita, in cui i tesori artistici, le strade e gli spazi verdi siano pienamente vivibili dai cittadini e dai tanti turisti che ogni anno visitano il nostro territorio. Per questo abbiamo promosso azioni di sensibilizzazione nelle scuole e coordinato attività di raccolta rifiuti con volontari. Il nostro Comune grazie alla preziosa collaborazione dei Longianesi ha raggiunto la percentuale dell’83,4 di raccolta differenziata. Proseguiremo in queste direzioni con l’obiettivo di migliorare il nostro territorio per il bene dell’ambiente e delle future generazioni”.