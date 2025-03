Un funerale speciale per la storica parrucchiera. È morta il 26 febbraio scorso Silvana Tamburini detta “Tambu”, parrucchiera per oltre 60 dei suoi 94 anni.

Era nata a Santarcangelo, poi si era sposata con Paolo Paganelli detto Augusto di Longiano, che aveva un negozio da barbiere lungo via Borgo Fausto, poi venuto a mancare una ventina d’anni fa. Così Silvana si era trasferita a Longiano e negli anni Cinquanta aveva avviato dalla parte opposta della strada un suo piccolo salone da parrucchiera. Mentre all’epoca i barbieri per gli uomini erano tre: Soavi, Getulio e Paganelli, e tutti lungo via Borgo Fausto, mancava invece chi acconciasse le donne. Così Silvana aprì la sua attività e divenne la prima parrucchiera di Longiano, attività poi condotta per oltre una sessantina d’anni, prima di chiudere la serranda una quindicina d’anni fa, per godersi la meritata pensione. Era così conosciuta da tutti, come pure il marito, avendo acconciato varie generazioni di donne longianesi. Dopo che aveva smesso ha deciso di lasciare intatto quel piccolo salone che era lo specchio della sua laboriosità ed è arrivato integro ai giorni nostri.