Longiano, per la “Festa d’la nota scura” il parco diventa un labirito e il rifugio bellico un tunnel degli orrori

È ormai una tradizione che a Longiano in occasione di halloween si facciano le cose in grande e quest’anno si sono aggiunte novità assolute. Per distinguersi dalle altre, la festa già si chiama da tempo “Festa d’la nota scura” (“Festa della nota buia”) e avrà luogo in centro storico, a partire dalle 18 fino a mezzanotte, con l’organizzazione curata dalla locale Pro loco, con il patrocinio del Comune di Longiano. Lungo via Borgo Fausto saranno presenti i Mutoid di Santarcangelo di Romagna, fire show, trampolieri, truccabimbi, ice show, aerial show e altro con spettacoli a tema per intrattenere il pubblico. Non mancheranno gli stand gastronomici e il mercatino dell’artigianato. In piazza Tre Martiri funziona lo stand della Pro Loco che proporrà prodotti della tradizione e vari food truck a disposizione dei visitatori con assortite specialità gastronomiche. Per i più piccoli nella piazza San Girolamo è allestita una zona dedicata con attrazioni a tema.