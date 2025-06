Longiano, Palio Ciliegia: vince ancora il Montilgallo con Signani

Il Palio della ciliegia entusiasma il pubblico, vince la squadra di Montilgallo con il fuoriclasse Matteo Signani. La seconda edizione moderna del palio quindi va in archivio con gli stessi vincitori della prima. Ieri per la 26ma edizione della sagra della ciliegia c’erano varie centinaia di persone che hanno resistito al richiamo della giornata al mare per seguire i giochi di abilità dei propri beniamini.

Nel pomeriggio, nei giardini centrali e in piazza si sono svolti gli attesi giochi di abilità e forza. In gara le squadre di casa Montilgallo (divisa d’epoca) e Crocetta (maglia color verde), oltre a Montiano (maglia rossa) e quest’anno la new entry Gambettola (maglia bianca). Una gara di abilità, prima in bici su percorso ad ostacoli, poi il classico tiro alla fune, quindi la gara di taglio del tronco ed infine una gara di basket, dove nelle varie sfide chi perdeva aveva un giocatore che finiva a mollo nell’acqua colorata di rosso per richiamare la marmellata di ciliegia.

Montilgallo tra i propri atleti aveva Matteo Signani, pugile professionista, che ha fatto la differenza. La squadra infatti ha vinto due gare su quattro e nel taglio del tronco ha distanziato la concorrenza “tagliando” un tronco di quercia in soli 8 minuti e 39 secondi, mentre Gambettola ha impiegato 9,05, Crocetta 12,19 e Montiano 12,31.

Per la gioia del pubblico anche il presidente e vice della Pro loco, in attesa di conoscere l’esito dei conteggi finali, si sono prestati a finire a mollo nelle tinozze, dopo i tiri al canestro dei soci Pro loco.

Grande gioia finale per Montilgallo che inanella il secondo trionfo consecutivo, ma anche per Gambettola che arrivata per la prima volta ai giochi si è piazzata seconda dopo aver sbaragliato le altre squadre nel tiro alla fune.