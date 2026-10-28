Longiano, omicidio in via Felloniche: chi era il 31enne trovato morto nel pozzo VIDEO

Longiano
  • 28 ottobre 2026
Denaldo Maxhallaku aveva 31 anni,
Denaldo Maxhallaku aveva 31 anni,

È di Denaldo Maxhallaku, 31 anni, il corpo ritrovato stamane nella zona di Longiano in via Felloniche. Secondo quanto si è appreso finora, il decesso risalirebbe alla sera stessa della scomparsa del giovane, che nella serata del 7 ottobre scorso doveva incontrare un conoscente. Da quel momento dell’uomo - residente in zona e padre di una bambina di un anno - si erano perse le tracce. Familiari e amici lo avevano cercato a lungo, preoccupati che potesse essergli successo qualcosa di grave. Timore legato anche al ritrovamento, il giorno seguente alla scomparsa, dell’auto che utilizzava abitualmente. La vettura, una utilitaria nera, era stata data alle fiamme vicino al fiume Rubicone. Stamane come detto le ricerche hanno condotto gli inquirenti nella zona di via Felloniche dove è stato trovato il corpo. Vicino al pozzo sarebbero anche stati trovati dei bossoli riconducibili al delitto.

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