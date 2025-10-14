Longiano, mezzo secolo di Sap Ceramiche: «Un orgoglio essere ancora qui»

La Sap Ceramiche venne fondata il 23 aprile 1975 con sede a Savignano in via Matteotti e con deposito materiali a Gambettola. Poi si è trasferita e compattata, avvicinando sede e deposito, a Ponte Ospedaletto di Longiano. Ma l’attività storica è rimasta sempre la stessa: vendita di pavimenti, ceramiche, rivestimenti, stufe, arredo bagno, ecc. Si trova in via Ponte Ospedaletto, al numero civico 988, la strada che dalla via Emilia corre in direzione di Crocetta. Oggi si chiama “Sap Ceramiche di Marchionni Gianfranco & C. Snc”, mentre inizialmente era costituita come società di fatto da 9 soci. Nel corso degli anni era cresciuta arrivando a contare, negli anni del boom edilizio, fino a 12 soci e 15 dipendenti. Nel 1981 ha acquisito per fusione anche la Edilceramica di Ravagli. La sua forza è dovuta al fatto che oltre a vendere i materiali da costruzione, specialmente pavimenti, fornisce poi la posa in opera e l’assistenza post vendita. Con la crisi del settore edile negli anni ha ridotto sensibilmente il numero degli addetti, che quando arrivavano alla pensione non venivano sostituiti. Oggi conta tre soci, un dipendente e alcuni collaboratori. Del primo nucleo societario è rimasto solo Mauro Bolognesi, classe 1952, affiancato da Gianfranco Marchionni e Luigi Bolognesi, entrati negli anni a seguire.