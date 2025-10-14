Longiano, mezzo secolo di Sap Ceramiche: «Un orgoglio essere ancora qui»

«Quest’anno la ditta ha spento 50 candeline - conferma il socio Gianfranco Marchionni - ci sembra quasi impossibile che l’azienda nata a Savignano, partendo solo dalla voglia di fare di nove pionieri lungimiranti, poi trasferita nell’attuale sede di Ponte Ospedaletto di Longiano, abbia attraversato mezzo secolo adattandosi a tutti i cambiamenti dei materiali e tecniche di costruzione tempo per tempo. È motivo d’orgoglio l’aver fornito e posato i pavimenti anche in varie chiese della zona, come Crocetta, Badia di Longiano, Bulgaria, e Calisese di Cesena. Ma anche i pavimenti della sede Fiat di Vasto, in provincia di Chieti, e in altre aziende e case a Bergamo, Bologna, Modena e altrove. Guardiamo con fiducia al futuro. Ci fa piacere soprattutto che i nostri clienti, anche quelli dei primi anni di attività, ancora si servano da noi».