Longiano, Matteo Lancini e “Chiamami adulto”: una serata per riflettere sulle sfide educative

Sotto le stelle di Longiano per esplorare il mondo degli adolescenti – ma insieme a quello degli adulti - con Matteo Lancini.

Lunedì 7 luglio, alle ore 21, in Piazza Malatesta a Longiano, riflettori puntati sulla psicologia con il noto psicoterapeuta e il suo monologo-spettacolo ‘Chiamami adulto’, tratto dal suo omonimo libro di grande successo. Matteo Lancini propone un racconto profondo e al contempo accessibile sull’adolescenza, le relazioni e le sfide educative contemporanee, fornendo esempi concreti, raccontando storie personali e riflessioni incisive. In ‘Chiamami adulto’, libro che conclude la trilogia iniziata nel 2021 con ‘L’età tradita’, Matteo Lancini esplora i molteplici contesti e le modalità con cui gli adolescenti costruiscono relazioni: dalla famiglia alla scuola, dagli ambienti digitali alle stanze di psicoterapia, dal gruppo dei pari al rapporto di coppia. L’autore scava in profondità e fornisce la chiave per una relazione sana tra giovani e adulti. Partendo da alcuni spunti già introdotti in ‘Sii te stesso a modo mio’, come l’assenza di prospettive future e la fragilità adulta che spesso ostacola un dialogo autentico, Lancini spiega cosa serve per avvicinarsi ai giovani: servono ‘ascolto’ e una ‘presenza empatica’. Attraverso esempi concreti e riflessioni Lancini offrirà a genitori, insegnanti e psicologi gli strumenti per imparare finalmente a stare nella relazione, aiutando i ragazzi a non sentirsi più soli in mezzo agli altri, ma compresi e sostenuti.

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, è presidente della fondazione Minotauro di Milano. Insegna al dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e presso la facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano. Ha pubblicato Giovane adulto (con F. Madeddu, 2014), L’adolescente (con L. Cirillo, T. Scodeggio, T. Zanella, 2020), L’età tradita (2021), Sii te stesso a modo mio (2023) e Chiamami adulto (2025), e ha curato Il ritiro sociale negli adolescenti (2019).

L’ingresso è libero e gratuito. Il progetto di ‘Montagne di Neve’ è ideato dal Comune di Longiano – Assessorato alla Cultura e da Approdi, giovane start-up culturale di Bellaria Igea Marina, promotrice del Bellaria Film Festival, in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra e con la Falegnameria Cocktail Bar.