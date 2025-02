Longiano: maestra aggressiva, rabbia in paese: «Perché era da sola coi bambini e le colleghe non si accorgevano di niente?»

«I bambini non si toccano». Cresce l’ondata di rabbia tra i cittadini longianesi per i gravi fatti avvenuti in una scuola dell’infanzia locale, dopo che è emerso che una maestra avrebbe picchiato e sgridato più volte i piccoli alunni dai 3 ai 5, anni terrorizzandoli e intimando loro di non riferire nulla a casa. Dopo varie vessazioni, alcune mamme si sono accorte che nel comportamento dei piccoli qualcosa non quadrava. E dopo la denuncia fatta a fine novembre scorso e l’inoltro dell’informativa alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Longiano, questa ha messo la questione nelle mani dei carabinieri della locale stazione.

Gli uomini dell’Arma, che fanno capo alla Compagnia di Cesenatico, hanno approfittato delle vacanze natalizie per posizionare microtelecamere nella scuola materna. Dopo l’acquisizione di immagini eloquenti, è stata presa la decisione di porre agli arresti domiciliare l’insegnante, allontanandola da scuola già dalla scorsa settimana. Al suo posto, nella mattinata di lunedì scorso, è arrivata la nuova insegnante, senza far capire ai bimbi perché quella precedente era stata allontanata ma rassicurandoli che non sarebbe più tornata. Alcuni bambini, vissuti nel terrore per mesi, a seguito dei traumi subiti necessitano di sostegno psicologico.

Domande amare

Adesso i genitori aspettano risposte anche dalla dirigente scolastica. E contano almeno su una riunione in ambito scolastico, che chiarisca i contorni della fosca vicenda.

Sono tanti i longianesi che sono inorriditi di fronte ad un fatto gravissimo, mai successo in un piccolo borgo. Anche sul social cittadino sta montando la protesta. Alcuni fanno presente che «i bambini non si toccano». Altri si chiedono «come mai questa maestra era sempre sola con i bambini» e si domandano: «Le colleghe non si sono mai accorte di niente?». C’è poi chi esagera nella richiesta di pene molto severe nei confronti dell’insegnante allontanata dalla scuola, in attesa di completare il quadro accusatorio.

Reazioni anche della minoranza

Dopo che, nell’edizione del Corriere Romagna di ieri, il sindaco di Longiano ha espresso sgomento e vicinanza a vittime e famiglie, sono arrivate anche analoghe considerazioni dell’opposizione. «La notizia ci riempie di tristezza e scuote la nostra comunità - afferma il capogruppo di minoranza in consiglio comunale, Matteo Venturi -. In attesa dell’esito dei procedimenti giudiziari, un plauso va alla Procura e ai carabinieri per le indagini svolte con celerità e riservatezza, e un pensiero di vicinanza va alle famiglie coinvolte».