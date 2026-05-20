Longiano, “Le Felloniche”: 90 anni di storia dalla fonte taumaturgica al dancing

Novant’anni e cinque generazioni sul fiume Rubicone. Il ristorante e dancing “Le Felloniche” si trova nell’omonima località a confine tra Longiano e Savignano. Accanto al ristorante, vicino alla pista da ballo, si trova anche un’antica fonte termale all’interno di un parco verdeggiante. Da 25 anni si fa la serata tango argentino il lunedì. Nel tempo si sono aggiunti l’Afro Felloniche al mercoledì, i balli latini e la salsa al giovedì, la musica anni ‘70-‘80 al venerdì e sabato e il liscio alla domenica.