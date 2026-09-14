Longiano, ladri di notte nelle opere parrocchiali accanto alla chiesa di Budrio: non portano via nulla ma seminano caos e danni

Uno o più ladri, con ogni probabilità nella notte tra sabato e domenica, hanno preso di mira la sala delle opere parocchiali accanto alla chiesa di Budrio. Dalle prime verifiche fatte sembra che non abbiano trovato niente da portare via che gli interessasse, neppure pochi spiccioli dentro un barattolo che hanno rovesciato, ma hanno messo tutto a soqquadro. Il parroco don Filippo Cappelli, che era fuori per una benedizione a un evento moticiclistico, se ne è accorto solo al rientro, quando ha visto tutto buttato all’aria. E soprattutto i danni alle porte, che sono la parte peggiore dell’episodio dal punto di vista materiale. Porte che in vista dell’imminente passaggio di consegne della parrocchia, a seguito delle nomine fatte dal vescovo Caiazzo (con don Filippo diretto a Sant’Egidio e don Alessandro Manzi destinato a subentrargli a Budrio e Badia), il sacerdote intende far riparare al più presto.

Ma al di là del danno, don Filippo, nel dare notizia dell’accaduto sui social, ha voluto ricordare che l’intrusione è avvenuto proprio nel giorno il cui «il Signore ci invita a perdonare». Ma non senza un incito ai malviventi a condurre «una vita maggiormente etica», augurando loro - ha scritto ancora - di «trascorrere la notte dormendo serenamente, con nel cuore il giusto orgoglio di un onesto salario e una professione decorosa».