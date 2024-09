Longiano, la strada del navigatore non c’è: coppia elegante per matrimonio bloccata nel fango e salvata da trattore

Informazioni ingannevoli dal navigatore: fa passare in una strada che non c’è. Disavventura per una giovane coppia che in vestito elegante doveva recarsi a un matrimonio.

L’anno scorso Hera ha fatto una nuova fognatura che da via Veneto (la provinciale per Roncofreddo) arriva fino al Rio Codola, il fossato che nasce dalla fonte Cannella. Per mettere in sicurezza le sue infrastrutture Hera ha creato una nuova strada inghiaiata di alcune centinaia di metri, che dal ristorante “Il Setaccio” arriva alla fonte Cannella e nell’omonima via. Però dalla fonte fino alla prima casa, al civico 410 di via Cannella, sono rimasti scoperti poco meno di 200 metri, rimasti in terra battuta. Da quando Hera ha realizzato la strada i navigatori e le mappe online indicano che via Cannella è tutta percorribile. Così chi scende da Roncofreddo o arriva da Savignano è deviato sulla via Cannella, come pure chi dalla circonvallazione di Longiano vuole andare al Setaccio. Rimangono però quei 200 metri che sono sterrati. E con le piogge dei giorni scorsi quel tratto è diventato un acquitrino.

Sono vari gli automobilisti “ingannati”, poi costretti a fare retromarcia all’ultimo minuto. Venerdì scorso sono stati almeno una decina che arrivati ad un certo punto hanno capito che l’informazione del navigatore non era corretta e hanno cercato un percorso più lungo. Nel pomeriggio è stato celebrato un matrimonio a Sorrivoli e gli invitati dovevano poi recarsi al ristorante. Una giovane coppia, ovviamente vestita in modo elegante e con l’auto tirata a lucido, si è spinta su via Cannella finendo nel tratto fangoso. Quando l’automobilista ha capito l’errore di informazione, ha fatto retromarcia, ma con le ruote è finito nel fosso non visibile per il tanto fango. Per sua fortuna ha trovato un agricoltore che con un vecchio trattore ha tratto in salvo l’auto, togliendola da quella posizione di stallo. I due occupanti, però, si sono un po’ imbrattati di fango, sia l’auto che le scarpe.