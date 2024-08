Longiano, incidente: muore in sella al suo scooter VIDEO

Tragedia della strada nella tarda mattinata di oggi a Ponte Ospedaletto di Longiano sulla via Emilia, dove ha perso la vita il 64enne Gilberto Morelli, motociclista alla guida di uno scooter. Sul posto la Polizia locale di Longiano e i Carabinieri per ricostruire la dinamica. Il motociclista procedeva da Gambettola in direzione Savignano in sella al suo scooter Yamaha X Max 250, quando per cause in via di accertamento è entrato in contatto un furgone che si stava immettendo sulla via Emilia da una traversa all’altezza del distributore Q8. Il furgone si era immesso nella stessa direzione di marcia della moto: dopo il contatto, lo scooterista ha perso il controllo del suo mezzo, dirottando sulla destra dopo una frenata e schiantandosi contro uno spartitraffico a ridosso di un fosso. Un impatto purtroppo fatale.