Longiano, in gita scolastica senza telefonino: scelta concordata da genitori e prof per 37 studenti di due classi

La gita scolastica è sempre un momento speciale. E lo è stato ancora di più quello che hanno appena vissuto 37 studenti e studentesse della scuola media “Fausto da Longiano”, che sono andati a Trieste senza portare con sé telefonini cellulari, con la “benedizione” dei genitori.

L’uscita didattica, oltre a fornire stimoli culturali e a essere un’esperienza di aggregazione, si è così trasformata anche in un momento di “disintossicazione” dagli smartphone, verso cui le nuove generazioni stanno sviluppando una dipendenza sempre più preoccupante. Spesso non solo dagli anni dell’adolescenza, ma fin dall’infanzia. Educatori e psicologi, come riportato anche ieri sul “Corriere Romagna”, segnalano con crescente frequenza questo problema, che è sempre più sentito anche dalle famiglie.

Nello scorso fine settimana un viaggio di 20 alunni della classe 3a A e 17 della 3a B, accompagnati dai loro insegnanti alla scoperta della zona di Trieste, con un pernottamento fuori, è diventato anche in un’occasione per staccarsi dagli smartphone, riscoprendo il piacere della connessione sociale in carne e ossa invece che quella ossessiva di tipo digitale. Potrebbe sembrare poco, perché in fondo “l’astinenza” è durata solo 48 ore, ma per molti ragazzi e ragazze è ormai impensabile rimanere anche solo un paio di ore senza telefonino.

Il segnale che gli insegnanti hanno voluto lanciare, concordato con i genitori, è quindi apparentemente semplice ma encomiabile ed estremamente prezioso, e potrebbe diventare un esempio per altre scuole in occasione di gite scolastiche, specialmente in quella fascia d’età, che è molto delicata.

Questa settimana la stessa esperienza di gita “no-phone” verrà ripetuta con altre due classi terze del medesimo Istituto comprensivo. Ovviamente, come per ogni divieto e regola, ci sono eccezioni per situazioni particolari: in questo caso, per esempio, per chi ha bisogno di avere dispositivi salva-vita installati sul telefonino.