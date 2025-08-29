Longiano, in 200 alla festa del Cesena club creato dal prete tifoso: tra gli invitati anche Berti e Ciervo

Duecento persone si sono presentate all’appuntamento organizzato dal Fan Club Cesena di Longiano nello stand allestito nel campo sportivo della parrocchia di Budrio di Longiano. Mercoledì scorso si è svolta una serata speciale per il Club nato all’ombra del campanile del prete-tifoso don Filippo Cappelli e presieduto da Giuliano Antimi. Dopo aver compiuto un anno di vita, il club conta un centinaio di soci tra cui anche una folta presenza femminile, e ha organizzato una festa di rinnovo del tesseramento. Folta la presenza del Cesena FC, oltre a dirigenti e lo stesso neo direttore sportivo Filippo Fusco, anche vecchie glorie come Massimo Agostini “Il Condor” e due giocatori emergenti come Riccardo Ciervo e Tommaso Berti.

I presenti prima hanno apprezzato la buona cucina, preparata da volontari della parrocchia, con la possibilità di scegliere tra due menù, uno a paella e l’altro con un piatto contadino. Ma è stata anche una serata di solidarietà con parte del ricavato devoluto in beneficenza. In particolare alla Comunità Giovanni XXIII della vicina Balignano. Erano presenti alcuni rappresentati e giovani seguiti nel loro percorso di uscita dalla spirale della droga. «Sono operatore della Comunità da 30 anni – ha detto Otello – e in questi anni ho visto sbocciare tanti miracoli con la rinascita di molti giovani. Il vostro sostegno ci aiuta e ci motiva». Presente anche il sindaco di Longiano: «Sono tifoso del Cesena e ben felice di essere qui stasera e vi faccio i complimenti – poi Mauro Graziano incalzato dal presentatore ha ammesso – da sempre sono anche tifoso interista come tutta la mia famiglia».

«Felice di collaborare a questa serata» ha detto Tommaso Berti, mentre lo storico campionissimo Massimo Agostini ha aggiunto: «Questo nuovo fan club sta facendo belle cose e coinvolge tutta una comunità. Noi siamo orgogliosi di essere di sostegno e vedere tanto calore ed entusiasmo». La serata di intrattenimento è stata condotta dal duo M&M Michelone e Matteagi, che hanno invitato Ciervo e Berti a confrontarsi per una sera sul terreno artistico. La gara tra i due era su chi indovinava i nomi delle canzoni e dei cantanti. Un testa a testa, e sul 4 pari, l’ha spuntata Berti.

Intervistato anche Daniele Magnani già commentatore tv, alla richiesta di un episodio ha ricordato «Quando per una tv locale commentavo la partita Bologna-Cesena in serie A, e verso la fine stava 3 a 2 per il Bologna, il giocatore Olivares cadde subendo fallo e stava cercando di perdere tempo. Allora mi è venuto da dire getto “ecco un fallo dove Olivares un’ s’è fat un caz (“un fallo dove Olivares non si è fatto nulla”, in romagnolo colorito, ndr). Quella frase arrivò alle orecchie del Bologna e mi costò tre mesi di sospensione dalle dirette e le scuse ufficiali al tesserato Olivares e all’arbitro Braschi». A Fusco è stato chiesto qualcosa sulla Romagna e sui suoi ricordi con Massimo Agostini, ora di nuovo insieme nel team del Cesena «La Romagna è un sentimento e Cesena è la bella Napoli del nord. Con Massimo, che considero come uno zio, ho ricordi indelebili fin da quando ci trovammo al Napoli».