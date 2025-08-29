Longiano, in 200 alla festa del Cesena club creato dal prete tifoso: tra gli invitati anche Berti e Ciervo

I presenti prima hanno apprezzato la buona cucina, preparata da volontari della parrocchia, con la possibilità di scegliere tra due menù, uno a paella e l’altro con un piatto contadino. Ma è stata anche una serata di solidarietà con parte del ricavato devoluto in beneficenza. In particolare alla Comunità Giovanni XXIII della vicina Balignano. Erano presenti alcuni rappresentati e giovani seguiti nel loro percorso di uscita dalla spirale della droga. «Sono operatore della Comunità da 30 anni – ha detto Otello – e in questi anni ho visto sbocciare tanti miracoli con la rinascita di molti giovani. Il vostro sostegno ci aiuta e ci motiva». Presente anche il sindaco di Longiano: «Sono tifoso del Cesena e ben felice di essere qui stasera e vi faccio i complimenti – poi Mauro Graziano incalzato dal presentatore ha ammesso – da sempre sono anche tifoso interista come tutta la mia famiglia».