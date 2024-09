Longiano, il sindaco chiude il parcheggio sotterraneo di notte: “Viene usato come garage dai privati”

Parcheggio interrato: nuove regole e immediate proteste di alcuni utilizzatori. È entrata in vigore una delibera di giunta comunale che mette ordine all’uso del parcheggio inaugurato nel 2009 che conta quasi una sessantina di posti. La giunta ha deciso, infatti, di vietare il l’uso notturno del parcheggio sotterraneo sotto piazza XI Ottobre, a Longiano capoluogo, che ora alla sera deve essere svuotato, oltre a non consentire più la sosta ai ciclomotori anche durante il giorno.

Le nuove regole poi limitano la sosta alle sole autovetture cat. M (veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), chiusura serale/notturna del parcheggio dalle 20 alle 6,45 nel periodo in cui vige l’ora solare e dalle 24 alle 6,45 in cui vige l’ora legale. La novità maggiore è l’interdizione della la sosta ai veicoli nelle ore di chiusura, escluso i soli veicoli di proprietà dell’Amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato e sportive, da collocarsi negli appositi spazi con le strisce di colore giallo. Le associazioni di volontariato e sportive però devono ora richiedere all’ufficio competente apposito permesso da esporre sul cruscotto del veicolo.

«Senza entrare nel merito della decisione – protesta il consigliere di minoranza Matteo Venturi - contestiamo la modalità di operare della giunta, a cui evidentemente non piace il confronto e chiede collaborazione a decisioni già prese. Per affrontare il tema del ricovero prolungato di veicoli privati si sarebbero potute valutare insieme varie proposte, come per esempio quella di monetizzare la sosta prolungata. Invece, come al solito, la giunta ha preferito decidere senza interpellare né la minoranza, né convocare una commissione, né discuterne con il quartiere».

«Per quanto riguarda gli orari non è una novità – afferma il sindaco Mauro Graziano – visto che più o meno era così anche negli anni scorsi, con l’apertura lunga in estate (fino alle 24) e l’apertura ridotta d’inverno (fino alle ore 20). La novità è il divieto di sosta durante la notte ai non autorizzati. Abbiamo riscontrato che veniva utilizzato in maniera impropria. Alcuni residenti vi lasciavano l’automobile anche per settimane e lo si deduce dallo strato di polvere sui vetri delle auto. Il risultato finale era che un parcheggio pubblico era diventato di uso personale. Ricordo, invece, che il parcheggio è a servizio della comunità per facilitare l’accesso alle scuole che si trovano di fronte, alle poste, agli uffici comunali e altro. Non era più concepibile che venisse usato come se fosse il garage di casa e al mattino i genitori o gli insegnanti che accedevano al parcheggio, lo trovassero già pieno di auto».