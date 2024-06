Longiano, il medioevo rivive tra corteo storico, conferenza dei dotti e gara con l‘arco

Domani e domenica kermesse con rievocazioni, gare di arco, danze, duelli e brillanti conferenze, nella quarta edizione de “La storia va a corte”, per promuovere le radici del borgo medievale. Si riporteranno le lancette del tempo all’indietro fino al ’500, con figuranti e spettacoli, su iniziativa della Fondazione Tito Balestra e dell’associazione Brigata del Tignoso.

Domani alle 18, la Compagnia “Mons Jovis” di Santarcangelo coordinerà le associazioni medievali che coloreranno l’evento con decine di partecipanti in costumi d’epoca e armature e allestiranno un accampamento medievale in via Giannini. Nella piazza Malatestiana ci saranno botteghe con “arti e mestieri”, mentre altri artisti, al suono delle melodie dei musici, animeranno il borgo fino a notte. Alle 20.45 corteo medievale lungo le vie del borgo. La parte culturale della festa avrà inizio alle 21, nella corte Carlo Malatesta, con la conferenza su Sebastiano Fausto e la metamorfosi delle parole. I relatori Andrea Sirotti Gaudenzi e Marco Incognito racconteranno il personaggio storico che per primo ha scritto un trattato sulla traduzione in lingua italiana. La conferenza sarà arricchita da momenti teatrali e dalle letture degli attori Monica Briganti e Lorenzo Pieri. Regia di Luca Cosimo Petrolo, mentre coordineranno Paolo Amaducci e Emanuele Gobbi, appassionati di storia locale.

La kermesse si concluderà domenica, con una gara di tiro con arco storico medievale, di mattina.