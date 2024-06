Longiano, il centro inclusivo After work ha trovato casa nella parrocchia di Badia

Tre sindaci e tanta gente per inaugurare il nuovo centro per oltre 50 famiglie con ragazzi portatori di disabilità. Si chiama “After work” e da poco più di un mese l’associazione, presieduta da Luca Bellavista, ha trovato casa presso la canonica di Badia. Si occupa del tempo libero in modo inclusivo per le famiglie di ragazzi, con disabilità ma anche normodotati, che svolgono varie attività sotto la supervisione degli operatori dell’associazione sportiva dilettantistica “La collina delle Cannigge aps”.

Allestito nell’ultimo mese il centro ora ha la sua nuova sede nella canonica della parrocchia di Badia di Longiano che ha messo a disposizione due sale e un laboratorio, oltre a poter usufruire di un’ampia zona verde. È presieduto da Luca Bellavista, 56 enne educatore di Savignano che spiega: «Abbiamo una cinquantina di ragazzi, molti residenti nel riminese, visto che l’associazione era nata esattamente a Coriano, e oggi opera da Forlimpopoli a Cattolica. Da molti mesi cercavamo uno spazio idoneo. Poi Beatrice Piccari che vive a Longiano, ci ha messo in contatto con la parrocchia di don Filippo Cappelli e da un mese circa abbiamo stretto un accordo con la parrocchia di Badia di Longiano e provveduto ad approntare i locali. Oggi la gioia di questa inaugurazione grazie alla disponibilità degli spazi e alla collaborazione del parroco e dei parrocchiani. Un sostegno concreto alle persone con disabilità, soprattutto giovani, e alle loro famiglie. Poi lancio un’idea: qui sulla provinciale di fronte, la Cesena-Santa Paola, passano ciclisti a frotte, ci piacerebbe allestire anche un centro assistenza per biciclette. Noi già siamo attivi anche sul fronte dello sport su due ruote con tandem».

«Siamo contenti che il centro abbia scelto la nostra comunità – afferma il sindaco di Longiano, Mauro Graziano – l’attività che svolge è molto importante e di supporto per tante famiglie». Dello stesso avviso gli altri amministratori che hanno portato un saluto, due sere fa, presso la parrocchia di Badia di Longiano, quando si è svolta l’inaugurazione ufficiale con il parroco don Filippo Cappelli, e oltre al sindaco di Longiano, anche i primi cittadini di Montiano, Fabio Molari, e di Savignano, Nicola Dellapasqua (entrambi sono stati appena eletti, ndr) oltre a vari assessori comunali, tra cui Andrea Bertani, longianese e assessore del Comune Cesena.

A tagliare il nastro, poi, hanno provveduto oltre a Bellavista, il parroco don Filippo Cappelli, i sindaci di Longiano, Savignano, Montiano , i tanti volontari che animano il centro. A seguire si è svolto un momento ricreativo. E per ieri sera, nella stessa area verde prospiciente il centro, è stato allestito il maxischermo per vedere la partita della nazionale con la Svizzera.