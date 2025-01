Longiano, i Carabinieri scoprono la ladra seriale di portafogli al supermercato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Longiano hanno denunciato una donna, ritenuta presunta responsabile di diversi furti con destrezza perpetrati ai danni di alcune clienti di un noto supermercato del luogo. La donna aveva scelto come luogo d’azione un esercizio commerciale particolarmente frequentato, dove, con abile mossa, individuava le borse delle ignare clienti e, approfittando di un loro momento di distrazione, riusciva con destrezza a sottrarre il portafoglio per poi allontanarsi indisturbata. Le indagini, condotte con scrupolo dai militari dell’Arma, hanno permesso di ricostruire almeno due episodi, avvenuti tra agosto e ottobre 2024, grazie all’analisi minuziosa delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza interno del supermercato.

I Carabinieri di Longiano, infatti, hanno immediatamente diffuso le immagini ai colleghi delle Stazioni limitrofe e l’autrice del furto - immortalata dalle telecamere - è stata riconosciuta in quanto già nota per un precedente analogo, commesso in altro comune.

La donna, una 40enne residente nella provincia di Bologna, è stata pertanto denunciata per due episodi di furto con destrezza.