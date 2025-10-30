Longiano, Halloween: borgo chiuso e navetta per una festa da paura e ricca di spettacoli

Tutto pronto per la “Festa d’la nota scura”, dopo giorni di preparativi febbrili, per quella che è diventata una delle kermesse più importanti nel borgo collinare e una delle feste di Halloween più gettonate in Romagna. Quest’anno ci sono tra l’altro varie sorprese.

L’iniziativa si svolgerà nel centro storico, dalle 18 fino a mezzanotte. L’organizzazione è a cura della Pro loco, col patrocinio del Comune. Le strade del centro saranno chiuse dalle ore 13.30 all’1 di notte. Fino alle 17 sarà consentito l’accesso con mezzi a motore solo ad allestitori e residenti. Dopo quell’ora, saranno chiusi i varchi e si potrà accedere soltanto dietro pagamento del biglietto di ingresso, esclusi i residenti, che potranno presentare un documento di riconoscimento. Ci saranno trampolieri, giocolieri, truccabimbi. In piazza Malatestiana, dalle 22, spazio alla musica con “Surfismo”. Il rifugio bellico ospiterà “Benvenuti all’inferno!”, percorso ispirato all’inferno di Dante, mentre lungo via Borgo Fausto si troveranno bancarelle artigianali, dolciumi e altro. Nel giardino di fronte al centro San Girolamo sarà allestita l’area bimbi. Piazza San Girolamo ospiterà la parte gastronomica con sei food-truck e lo stand Pro Loco. Attrazioni di primo piano i “Krampus Kamp”, nel parco della fontana, “Halloween Street Parade”, parata mascherata a tempo di musica, e il fuoco dei Gothic Show–Fire & Steel. Gran finale alle 23,30 con lo spettacolo pirotecnico musicale “Halloween: il castello infuocato”. L’ingresso costa 5 euro, ma i bambini fino a 12 anni accedono gratis.

La “Festa d’la Nota Scura” promette di trasformare di nuovo Longiano in un palcoscenico incantato, dove tradizione, mistero e spettacolo si fonderanno. Un’occasione unica per vivere il borgo in una veste nuova, tra emozioni, divertimento e magia.

Ci sarà un servizio navetta gratuito da via delle Querce, nella zona artigianale di Crocetta. I punti di accesso alla festa saranno invece nelle vie IV Novembre, Oberdan e Giovanni XXIII.

«L’evento è stato pensato per coinvolgere adulti e bambini in piena sicurezza - affermano dalla Pro loco - Abbiamo anche una security privata, e ci aiutano alcune associazioni di volontariato come la Protezione civile e la Croce verde. In caso di maltempo, la festa sarà posticipata al 1° novembre».

La Fondazione Balestra ha organizzato per l’occasione “L’incubo al castello”, nella corte e nel castello malatestiano. «L’orrido percorso - viene anticipato - comprende incontri macabri presso il cimitero maledetto, scheletri danzanti, fantasmi, voci gotiche, operatori dell’occulto e rumori d’oltretomba».