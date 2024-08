Longiano, grazie a una doppia donazione il museo di arte sacra si arricchisce di due novità

Doppio dono: manifesto storico e maxi riproduzione quadro “perduto”. Il museo di Arte sacra di Longiano ha ricevuto nei giorni scorsi due “pezzi” importantissimi della propria storia.

Un manifesto di 154 anni, unico nel suo genere, che permette di scoprire le foto e tutti i musicisti e cantanti che con il Maestro Errico Petrella presero parte allo spettacolo inaugurale del famoso teatro. 26 nominativi di cui non era rimasta memoria negli archivi. La cesenate Annamaria Degli Angeli possedeva in casa il manifesto, un “gioiello” unico, riferito all’inaugurazione del Petrella. Ha deciso di donarlo al Comuni e al museo. Permette uno squarcio sugli “attori” dell’inaugurazione del teatro Petrella avvenuta il 24 luglio 1870.

Un maxi dipinto (2,5 metri x 1,6), in copia perfetta dell’originale di un quadro che nel 1809 dalla chiesa-convento di San Girolamo (ordine soppresso da Napoleone e mai più ricostituito a Longiano) venne spedito per prevenire le razzie dei francesi, nella fortezza di Brera (Milano) oggi pinacoteca nazionale. Ma poi Brera non l’ha più reso con grande dispiacere dei longianesi. Giorgio Buda direttore del museo più volte negli ultimi decenni ne ha chiesto invano la restituzione.

«Tutto nasce da un viaggio a Milano – rivela l’ex consigliere comunale Valerio Antolini - dove ho fatto visita alla pinacoteca di Brera, sapevo che il dipinto longianese, che purtroppo non è esposto, è conservato nei magazzini e che più volte le amministrazioni di Longiano avevano richiesto, senza successo. Sono stato fortunato perché ho potuto interloquire con un dirigente che conosceva Longiano, la Fondazione Tito Balestra, e che si è adoperato per farmi avere un file in alta definizione: a quel punto ho potuto farne stampare su materiale rigido una riproduzione delle stesse dimensioni e rifinirlo con una cornice del tutto simile all’originale per rendere anche l’esperienza visiva il più possibile aderente. Il tutto è stato correlato da un breve video che ne narra le vicende e ne descrive i contenuti in italiano ed inglese, reso pubblico anche grazie all’utilizzo di tecniche che sfruttano l’intelligenza artificiale. Il visitatore vi può accedere sul posto con un comune smartphone o da qualsiasi luogo seguendo il link: https://shorturl.at/4l4Wj. Per realizzare il tutto ho impegnato alcune economie rimaste dagli allestimenti della “Longiano dei Presepi” e ritornate, in questo modo, alla comunità».

«Apprezziamo molto le due nuove opere - sottolinea il sindaco longianese, Graziano Mauro - che si aggiungono al patrimonio artistico culturale del Comune di Longiano. Sono già esposte presso il museo di Arte sacra». «Per me è stata una doppia gioia immensa – dice di rimando Giorgio Buda, direttore del museo e già ex sindaco di Longiano - per il manifesto originale dell’orchestra diretta dal Maestro Errico Petrella in occasione dell’inaugurazione del Teatro Petrella il 24 luglio 1870 porgo un grande grazie alla signora Annamaria Degli Angeli. Altrettanta riconoscenza va a Valerio Antolini per averci donato la riproduzione dell’opera di Benedetto Coda “Madonna con Bambino, Santa Lucia, Maria Maddalena e i santi Pietro e Paolo”. Da decenni chiediamo a Brera di restituirci l’opera, ma ora almeno l’abbiamo in copia perfetta e a grandezza naturale».