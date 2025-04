Longiano, giovedì 1° maggio lo spettacolo “Games With Flames” dei performer di Mutonia

Il Polo Culturale Fondazione Tito Balestra di Longiano comunica il recupero giovedì 1° maggio del Games With Flames spettacolo di fuoco dei performer di Mutonia (Lo spettacolo era stata annullato per i giorni di lutto nazionale dedicati a Papa Francesco). Alle ore 20.30, ad ingresso libero, nella splendida piazza malatestiana di Longiano Games with Flames è uno spettacolo di fuoco e teatro messo in scena dal gruppo di artisti Mutoid Waste Company, professionisti che porteranno lo spettatore in uno spettacolo surreale, evocativo, emozionante di grandissimo impatto visivo. La musica sarà parte integrante di questa performance visiva, all’inizio lenta e ipnotica per i delicati giochi di fuoco fino a raggiungere in un crescendo di ritmo e di luce in un vistoso insieme di elementi infuocati.

Un primo maggio dunque all’insegna dell’impegno sociale a favore della causa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro lo smantellamento del villaggio post-punk di Santarcangelo di Romagna messo in piedi dagli artisti inglesi conosciuto in tutta Europa come “città dei robot”. L’evento è in collaborazione con La Falegnameria cocktail bar