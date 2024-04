Longiano, esperti e iscritti da mezza Italia per il corso avanzato di presepi tenuto da Piergiorgio Poeta

Corso di arte presepiale con 5 esperti e allievi da mezza Penisola. Costruire scorci e strutture per il presepe è un’arte che conta vari appassionati. Una ventina le adesioni al corso di presepistica, che si è svolto nello scorso fine settimana presso la sala “Ilario Fioravanti” a Longiano. L’iniziativa patrocinata dal Comune di Longiano, è stata organizzata da Piergiorgio Poeta, maestro presepista, 69 anni, residente a Longiano, dopo avere tenuto vari corsi in giro per la l’Emilia-Romagna e anche fuori regione.

Si è trattato di un corso avanzato, rivolto a coloro che hanno già una buona dimestichezza con pennelli e materiali da costruzione e ormai conoscono le tecniche e i trucchi per progettazione e colorare con una certa confidenza. «Il corso di tecnica presepistica ci ha dato tanta soddisfazione - afferma Poeta - la tecnica è sempre affascinante e ho scelto di tenere un numero limitato di partecipanti, non superiori ai venti. Sono arrivati da Rimini, Bologna, Ravenna, Modena, ma anche Città di Castello, Terni, Genova, e una signora anche dalla Sicilia, oltre ad altre località».

Sono operai, pensionati, casalinghe, ma anche imprenditori, insegnanti, liberi professionisti. «In questo specifico corso ho insegnato loro come realizzare una grotta con muro, tipo palestinese e aperto, idoneo a contenere da 12-10 statuine con tecnica diversa dal solito in materiale di polistorene, poi ricoperto con gesso e altri materiali - continua Poeta - c’è molta manualità. Per me è una passione che ho sempre avuto e che ho sviluppato quando mi sono ritrovato del tempo libero. Un grande soddisfazione per tutti è vedere realizzato un lavoro, prima solo pensato e poi che si materializza proprio come lo si voleva. La soddisfazione come insegnante è quella di riuscire a trasmettere delle competenze. In questo caso mi ha fatto piacere che siano intervenuti anche i maestri presepisti Antonio Pigozzi arrivato da Villa Minozzo (provincia di Reggio Emilia), e Nicolò Celegato, da Selvazzano (Padova) e ho avuto come ospiti altri due esperti come Domenico Petrucci da Loreto Aprutino (Pescara) e Giovanni Rosati da Monteprandone (Ascoli Piceno) e titolare dell’Accademia italiana arte presepiale».

Tra gli allievi al corso di arte presepiale c’era anche Concetta Bulla di Adrano (provincia di Catania) che entusiasta afferma: «Questo è il quarto corso che tengo con Poeta, ma il primo che seguo a Longiano che non conoscevo. Mio marito è titolare di un’azienda di logistica che ha sede a Catania, ma ha anche un sede a Ravenna E quindi ci dividiamo tra Catania e Ravenna». L’ha accompagnata il marito Salvatore De Stefano che afferma «Mentre Concetta era impegnata al corso ne ho approfittato per visitare e conoscere Longiano. Entrambi siamo rimasti affascinati dal borgo collinare che non conoscevamo, dal castello, le chiese e i musei. Dopo questo corso, abbiamo deciso di tornare in visita a Longiano stavolta come turisti».