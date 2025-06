«Longiano è ancora cuore pulsante di comunità e cultura – ribattono i soci del circolo Arci – una realtà da raccontare anche nei suoi aspetti migliori. L’episodio raccontato ci ha colpiti profondamente. Ma proprio per questo sentiamo il dovere di ricordare che Longiano è anche molto altro: è cultura che unisce, è partecipazione viva, è il lavoro quotidiano di spazi come il Circolo Arci Balignano, che ogni giorno scelgono di costruire, non di dividere. È naturale e umano lo sfogo di un padre ferito e alla famiglia coinvolta va la nostra piena solidarietà, come cittadini prima ancora che come realtà del territorio. Ma proprio perché amiamo profondamente questo luogo, sentiamo il dovere di raccontare anche l’altra verità: quella di un borgo che ogni giorno si impegna per restare il “piccolo paradiso” che quel padre aveva scelto con fiducia vent’anni fa. Il Circolo Arci Balignano è, da anni, molto più di un locale. È uno spazio aperto dove la comunità si incontra, dove le generazioni si parlano, dove l’inclusione non è uno slogan ma una pratica concreta. Organizziamo serate culturali, cineforum, laboratori per bambini, eventi di solidarietà, momenti di confronto. L’episodio riportato ci invita a riflettere, certo, ma non può oscurare la luce di chi ogni giorno costruisce comunità, accoglie, educa. È da lì che bisogna ripartire: dal bene che esiste, spesso silenzioso, e che merita voce. Perché Longiano è fatta di cuore, mani e idee che si intrecciano nei luoghi che contano davvero. E il Circolo Arci Balignano è uno di questi: uno spazio che accoglie, ascolta e si impegna a seminare bellezza ogni giorno, anche quando nessuno guarda».