Longiano, è morta la storica benzinaia Carla

Morta Carla Pavolucci in Ronchi, storica titolare dell’unico distributore di carburante a Longiano capoluogo. Aveva 84 anni ed era ammalata di un male che non lascia scampo. Si è spenta giovedì scorso all’hospice di Savignano. Lascia nel dolore il marito, i figli, altri parenti e tante persone che la conoscevano. La notizia ha fatto il giro di tutta Longiano e non solo, lasciando tutti sgomenti e addolorati. Il funerale si svolgerà lunedì, alle 11, nella chiesa parrocchiale San Cristoforo. La salma poi sarà tumulata nel cimitero di Longiano capoluogo.