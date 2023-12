Longiano dei Presepi 2023: nel programma anche un concorso di fotografia

Longiano dei Presepi torna con la sua edizione numero 33 ricca di novità, spettacoli e magia che vedranno protagonista il Presepe che costituisce una delle più importanti tradizioni natalizie cristiane. Dall’8 dicembre Longiano si trasforma nella “Longiano dei Presepi” facendo vivere a tutti i visitatori un’atmosfera natalizia autentica e ricca di suggestioni culturali, unica in Romagna.

Gli 800 anni del primo presepe

In questa edizione, tutta dedicata a 800 anni dal primo Presepe di San Francesco d’Assisi, si potranno ammirare i presepi collocati in piazze, strade, giardini e angoli suggestivi del bellissimo centro storico medievale. Tra le grandi novità di quest’anno vi son le passeggiate – spettacolo dedicate all’essenza del Natale tra i presepi di Longiano. L’iniziativa costituisce una preziosa occasione per poter godere della bellezza di un percorso per le vie, le piazze e gli spazi abitati e non del paese alla ricerca dell’Innocenza.

Dal sagrato del Santuario di Longiano e attraverso il gioco del teatro i due attori, Paolo Summaria e Mirko Ciorciari, vestendo di volta in volta vari personaggi, guideranno un gruppo di visitatori in una passeggiata alla scoperta di Innocenza. L’iniziativa si terrà nelle domeniche 10 e 17 dicembre alle 17, il 24, 25, 31 dicembre e 7 gennaio alle 16 e alle 17.30, il 26 dicembre alle 17.30 e il 1 gennaio alle 16.

Il presepe meccanico

In questa grande manifestazione tutta dedicata alla Natività da non perdere il grande presepe meccanico della famiglia Gualtieri di Montiano, che da oltre sessant’anni porta avanti con amore la tradizione del presepe, per il primo anno nella Sala Ilario Fioravanti (Ex San Girolamo) nel Comune di Longiano. Il percorso della Longiano dei Presepi prevede 27 punti presepe per un totale di circa 80 presepi esposti di cui solo 50 nel piano sotterraneo della sala Ilario Fioravanti.

“Ancora una volta Longiano si trasforma nel paese dei presepi per eccellenza – commentano con soddisfazione Mauro Graziano, Sindaco di Longiano e Sonia Bettucci, Assessore alla Cultura -. In tutto il Comune si respira un’atmosfera natalizia calda e accogliente e l’entusiasmo che accompagna il tempo di Natale. Siamo grati a tutti gli attori di questa manifestazione che ogni anno realizzano un’edizione sempre più ricca e magica che si prolungherà fino al 14 gennaio, perché Longiano ormai è nota in tutto il Paese anche per questa iniziativa che richiama ogni anno tantissimi visitatori”.

Il presepe del Santuario

A partire dal grande Presepe Meccanico del Santuario del Ss. Crocifisso, fiore all’occhiello della tradizione longianese e uno dei più antichi e famosi di Romagna il percorso sarà caratterizzato da tante diverse tappe tra cui quella al Museo d’Arte Sacra, in cui spiccano il Presepe Napoletano della Bottega Ferrigno, una delle più celebri e storiche botteghe napoletane dell’arte presepiale, e la Natività di Quarto Gualtieri e il presepe artistico in ceramica toscana. Il Rifugio Bellico ospiterà i presepi realizzati da Antonio Cortesi e il presepe artistico di Tommaso Coppola sarà esposto all’Ufficio Turistico.

Fondazione Tito Balestra

La Fondazione Tito Balestra onlus sarà presente quest’anno nella Ex chiesa Madonna di Loreto e al Castello Malatestiano con il Presepe Stellato di Edo Janich e altre opere. Janich parte da Cristo che è punto fermo della redenzione dell’uomo e che è paragonato alla stella polare riferimento per i naviganti. Una raffigurazione della natività secondo una chiave di lettura fiabesca è invece il Presepe artistico Cartoon nel giardino Giuseppe Canali realizzato dallo scenografo Lorenzo Lunati con la direzione di Andrea Prada. Come per la celebre fiaba di Collodi, l’elemento della natura, il legno, prende forma e si anima. L’espressione simpatica delle statue, uscite da un cartone animato, accolgono soprattutto i più piccoli nel magico mondo di Longiano dei Presepi 2023. Da ammirare il grande presepe artistico della tradizione romagnola del Gruppo presepisti di Roversano nel Giardino a via Porta Del Girone. Sarà allestita anche la mostra collettiva dei presepi artistici di Ilario Fioravanti, nella Sala Ilario Fioravanti.

Prodotti tipici

Per undici giornate (8-10-17-24-25-26-31 dicembre 1-6-7-14 gennaio dalle 14 alle 19) sarà attivo un punto vendita di prodotti tipici locali e gastronomici. Verranno posizionate delle casette in legno in piazza Tre Martiri, che rappresenta il punto di inizio della passeggiata lungo la Longiano dei presepi. Sarà presente anche lo spazio dell’Istituto Comprensivo di Longiano, con la vendita di giochi usati e piccole creazioni per raccogliere fondi a favore delle scuole. L’unità parrocchiale Longianese organizza anche quest’anno il concorso dei presepi, giunto alla 3° edizione. Il concorso è aperto a tutti, privati, scuole, attività commerciali che intendano realizzare presepi sia all’esterno che all’interno. L’iscrizione è gratuita ed è sufficiente comunicare entro il 23 dicembre la propria adesione al numero 391 7919423.

Concorso fotografico

La Fondazione Tito Balestra Onlus organizza per il primo anno il concorso fotografico internazionale “La Longiano dei Presepi”. L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le immagini, una città che nel periodo natalizio può essere scoperta e riscoperta nei suoi scorci e nei suoi angoli allestiti a festa. La città di Longiano e il suo territorio con la sua pluralità, i suoi ritmi e relazioni può essere attraversata ammirandola e vivendola, in particolare nel contesto festivo che offre ai visitatori una panoramica nuova, da reinterpretare con lo sguardo dell’obiettivo. Scheda iscrizione e regolamento alla pagina Facebook Longiano in fotografia oppure Longiano Turismo 348 333 111.

Singolare e originale il progetto Burattiamo, dallo scarto al ready made, a cura di Teatro del Drago in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Longiano. Il progetto è un’introduzione giocosa al mondo del riciclo creativo e del teatro di figura, a partire dalla pratica artistica del ready made.

Inaugurazione l’8 dicembre

L’inaugurazione della manifestazione è prevista per l’8 dicembre alle 16 in piazza Tre Martiri, alla presenza del Sindaco di Longiano Mauro Graziano, del Vescovo della diocesi di Cesena Sarsina Douglas Regattieri e tutta la giunta comunale. All’inaugurazione seguirà la festa d’apertura: dalle 16.30 spettacoli itineranti con musica lungo le vie del paese e l’accensione delle luminarie natalizie. Tanti altri eventi costelleranno la manifestazione fino al 14 gennaio 2024, a partire dall’anteprima di sabato 2 dicembre al Santuario del Ss. Crocifisso, con il Concerto Gospel di Intercity Gospel Train Orchestra alle 21. Giovedì 26 dicembre 16, spettacolo di musica itinerante in piazza Tre Martiri con la 3MB Marchin’ Band. Venerdì 6 gennaio in piazza Tre Martiri alle 15.30 i Pasquaroli allieteranno i visitatori con i canti della “Pasquella”, come da tradizione romagnola e naturalmente non mancheranno le sortite della Befana per la gioia di tutti i bambini.

Saranno organizzate delle visite guidate ai presepi e ai musei dei presepi nelle giornate 8 dicembre e 6 gennaio. E’ necessaria la prenotazione (5 euro a persona - minimo 15 partecipanti). Per info: iat@comune.longiano.fc.it- oppure tel.334 8333111.