Longiano, cornice da favola per le nozze del cantante Kruger e della dottoressa Firinu

Borgo in festa con duecento ospiti: ieri pomeriggio il cantante di origine riccionese Lorenzo Kruger e la dottoressa Luisa Firinu, che abitano da tempo insieme a Cesena, hanno coronato il loro sogno d’amore a Longiano. Il rito civile è stato celebrato in municipio dalla vicesindaca, davanti a un numero ristretto di familiari, componenti della band Nobraino di cui fa parte Kruger e amici. Il grosso degli invitati nel borgo ha atteso gli sposi sulla porta del municipio e in piazza Tre Martiri per lanciare loro il tradizionale riso. Lei emozionata con il vestito bianco e il bouquet, lui elegante con un vestito classico scuro. Entrambi erano raggianti. Testimoni di nozze per Luisa è stata la sorella Federica, per Lorenzo invece l’amica Francesca Faedi.

«È stato un matrimonio molto particolare – afferma Sara Mosconi, vicesindaca di Longiano – Il contesto festoso con i presepi e le luci natalizie hanno aggiunto magia alla cerimonia».

«Sono molto emozionata – svela la sposa – Avere qui i parenti e gli amici della Sardegna, dove è originaria la mia famiglia, come anche tanti amici non solo dalla Romagna, ma anche da Napoli, Firenze e altri parti d’Italia, mi riempie di gioia. Longiano con le sue luci natalizie è una location bellissima. Adesso ci aspetta qualche giorno di riposo e poi dobbiamo tornare al lavoro. Rinviamo il viaggio di nozze a dopo il tour di Lorenzo e il suo gruppo». È uscito proprio ieri il nuovo singolo “Dubbi sul futuro” dei Nobraino e seguirà una tournée.

«Tutto molto bello - aggiunge Lorenzo Kruger - Scegliere Longiano per le nozze è stato naturale per me. Sia per il suo fascino e sia perché con i componenti del mio gruppo siamo venuti varie volte ad esibirci al teatro Petrella».

La festa è poi proseguita con un ricco rinfresco, proprio al teatro Petrella, allestito a dovere con tavoli e scenografie.